Paolo Bianco: “Peccato perché i ragazzi meritavano la vittoria. Possiamo ancora migliorare, ma ho visto una squadra viva”

Written by Redazione• 8:45 pm• Pisa SC

PISA – Nel post gara del “Martelli” mister Paolo Bianco commenta il pareggio arrivato nei minuti di recupero dai suoi ragazzi ai microfoni di 50 Canale.

di Antonio Tognoli

“Non ci possiamo permettere di prendere gol sempre nei primi minuti e anche oggi è stato così. Tuttavia però oggi giocavamo con una squadra in forma che sta bene e gioca bene. Peccato perché i ragazzi oggi meritavano di vincere e portare a casa la vittoria. Dopo lo svantaggio l’abbiamo ribaltata e poi ci hanno annullato il terzo gol per un fuorigioco millimetrico“.

“E’ chiaro che dobbiamo migliorare e lavorare meglio e l’atteggiamento dobbiamo trovarlo noi e non riguarda la fortuna o la sfortuna, dobbiamo essere noi a cercarlo con il lavoro durante la settimana. Dobbiamo imparare che fino all’ultimo istante dobbiamo volere conquistare i tre punti. Le qualità questa squadra le ha e le dobbiamo sfruttare“.

“Con la sosta recupereremo Marras e Bozhinov, dobbiamo pensare ci allenarci bene per tornare in forma alla ripresa. Siamo una squadra nuova, abbiamo cambiato tanto e non è facile ottenere subito i risultati, ma questa squadra le qualità ce l’ha e sono sicuro che possiamo fare meglio“

.

Last modified: Settembre 20, 2026