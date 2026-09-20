Filippo Pittarello: “Contento per il gol, anche se non siamo riusciti a portare a casa tre punti”

Written by Redazione• 8:58 pm• Pisa SC

PISA – Filippo Pittarello al “Martelli” ha realizzato il suo primo gol in maglia nerazzurra ristabilendo la parità al 37′ del primo tempo dopo un assist al bacio di Moreo.

di Antonio Tognoli

“Sono molto contento per il gol – esordisce l’attaccante nerazzurro – purtroppo però non ce l’abbiamo fatta a portare a casa tre punti che sarebbero stati importanti. Il Mantova è una buona squadra a cui vanno fatti i complimenti. E’ un gruppo forte, sa cosa vuole fare e dove vuole arrivare“.

Sulla sua condizione afferma: “Sto bene, ma non sono al massimo. Non ci sono altre soluzioni, adesso in questa lunga sosta dovremo lavorare sodo per raggiungere la forma migliore. Siamo una squadra forte, fatta di giocatori forti che devono sapere fare la differenza in campo durante questo campionato“.

Last modified: Settembre 20, 2026