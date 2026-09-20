Trecento tifosi nerazzurri danno la carica alla squadra, ma la vittoria sfuma nel recupero

Written by Redazione• 7:39 pm• Pisa SC

MANTOVA – Erano circa trecento i tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti dello stadio “Martelli” di Mantova, su 936 posti disponibili. L’obbligo della tessera del tifoso per i residenti nella provincia di Pisa ha limitato la presenza della tifoseria pisana allo stadio “Danilo Martelli”.

di Maurizio Ficeli

Prima dell’inizio un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola e partita iniziata con circa tre minuti di ritardo in quanto dei fumogeni accesi nella curva del Mantova impedivano la visuale. Gli ultras locali hanno avuto rispetto per l’assenza dei gruppi ultras pisani evitando cori offensivi. Ma torniamo ai nostri tifosi. Presenti i componenti dei vari club nerazzurri che hanno raggiunto la città lombarda con i pullman organizzati e altri gruppi di tifosi con mezzi propri. Malgrado ciò non sono mancati cori di sostegno verso la squadra. Si inizia con il classico “Siamo qui perché devi vincere!!” seguito da un poderoso “Pisa,Pisa!!“.

Purtroppo al minuto 8 il Pisa va sotto di un gol segnato dall’ex Ettore Gliozzi, davvero una doccia fredda per i nostri tifosi che provano ad imbastire qualche coro. Ma al 37′ Pittarello segna il gol del pareggio ridando entusiasmo al tifo e si va al riposo sul risultato di 1-1. Inizia la ripresa ed il tifo nerazzurro riprende il sostegno per i propri beniamini. Ed al 57′ il Pisa la ribalta con Moreo e i tifosi cantano “io che amo solo te,il mio Pisa Sporting club, una vita in mezzo ai guai ,non ti lasceremo mai..!!“.

Poi al Pisa viene annullato il terzo gol al minuto 83 e nel recupero pareggia il Mantova con Vlahovic e al Pisa sfugge la vittoria in extremis. Peccato, ma prendiamo questo punto prezioso, su un campo difficile. Al termine la squadra va a raccogliere gli applausi dei trecento tifosi pisani presenti al “Martelli”.

Last modified: Settembre 20, 2026