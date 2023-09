Paolo Bianco: “Affrontiamo un Pisa che ci può mettere in difficoltà”

Scritto da admin• 3:07 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida con il Pisa al “Braglia” le parole di mister Paolo Bianco estrapolate dal portale “Parlandodisport.it”.

di Maurizio Ficeli

SULLA GARA. “Dobbiamo stare calmi, abbiamo fatto due risultati importanti che aiutano tutto l’ambiente però affrontiamo una squadra molto forte e con un’identità precisa. Il Pisa lotta per i piani alti, sarà una partita diversa rispetto le prime due. Domani non bisognerà cadere nell’errore di pensare che dopo due partite siamo diventati bravi: domani è la partita più complicata delle tre. I ragazzi stanno tutti bene tranne Strizzolo che però è a disposizione”.

SUGLI INTERPRETI. ”Guiebre ha sempre fatto il quinto, ha bisogno di un po’ di tempo per comprendere il lavoro con la linea a quattro. Battistella e Giovannini sono stati penalizzati ma li reputo al livello degli altri, sono giovani. Tremolada? In categoria non ha eguali sul fatto di mandare i compagni in porta.

SUGLI ATTACCANTI. ”Ho cinque attaccanti tutti importanti, la scelta non è scontata. Lo dimostra il fatto di aver messo Abiuso con in panchina Falcinelli e Bonfanti.

SUL PISA. “Il Pisa occupa molto bene il campo: hanno una gestione di spazi che, grazie al possesso palla, ci può mettere in difficoltà.

