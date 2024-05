Paola Giustiniani presenta al Fortino “Vola Alto” insieme alla Dott.ssa Laura Guerrini

Scritto da Antonio Tognoli• 6:49 pm• Pisa, Cultura

Dopo la cena Lisa Pellegrini ci delizierà con uno spettacolo di danza indiana “Storie di Dei a ritmo di Danza”

MARINA DI PISA – Il Fortino ospita un evento speciale venerdì 24 maggio a partire dalle 18.30. L’occasione è la presentazione del libro di poesie “Vola alto” della poetessa pisana Paola Giustiniani. La presentazione sarà curata dalla dottoressa Laura Guerrini, neonatologa presso l’Ospedale della città.



Il libro rappresenta la realizzazione di un progetto nato dopo la nascita della figlia di Paola, grazie al supporto di una clinica definita come “di eccellenza”. Le poesie di Giustiniani, caratterizzate da una rara eleganza, dimostrano una profonda padronanza della parola e dell’emozione, inserendo l’autrice nel panorama dei migliori poeti pisani.

La serata proseguirà, dopo la cena, con uno spettacolo straordinario. Lisa Pellegrini, diplomata in danza-teatro in India, presenterà una performance che porta in Europa la tradizione dei Kathakas, i narratori del Nord India che raccontano e mimano storie della mitologia epica indù. Il pubblico sarà incantato dai movimenti aggraziati e dai passi energici della danza, mentre ritmo e poesia si fondono in una forma artistica ricca come quella della danza-teatro orientale.

Lisa Pellegrini presenterà la sua ultima creazione, “Storie di Dei a ritmo di danza”, al Fortino a partire dalle 22. La prenotazione è obbligatoria al numero 050 36195 ed è richiesta la tessera ARCI per partecipare.

Last modified: Maggio 24, 2024