Traslochi a Pisa: perché affidarsi a una ditta specializzata

Scritto da admin• 7:54 am• Pisa, Attualità

PISA – Fare un trasloco significa imballare le proprie cose e trasportarle insieme ai mobili in un altro punto della città, con l’ausilio di un veicolo adatto.



È ovvio che senza un aiuto o senza attrezzature professionali non sempre è possibile o comunque facile riuscire a traslocare, soprattutto quando ci si trova in città come Pisa con vie strette, un centro storico e zone ZTL in cui sono necessarideterminati permessi sia per entrare che per sostare tutto il tempo necessario a caricare o scaricare.

Affidarsi a professionisti del settore quindi può rivelarsi una scelta semplice e che solleva da moltissime preoccupazioni. Il tuo trasloco a Pisa con Tuttotraslochi, ad esempio, può essere svolto senza tutto lo stress a cui si va incontro quando non ci si affida a una ditta, la quale invece permette di dedicarti al proprio lavoro o ai figli senza che la preparazione influisca troppo sulla quotidianità.

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutti i buoni motivi per cui per il tuo trasloco dovresti affidarti a una ditta specializzata.

1. Offrono un servizio completo

Il primo vantaggio nell’affrontare un trasloco insieme a una ditta sta nel risolvere più problemi nello stesso momento, in quanto i servizi vengono solitamente presentati con un unico pacchetto che garantisce il totale svolgimento del trasloco, tra cui ad esempio:

• Smontaggio e montaggio dei mobili;

• Eventuale smaltimento dei vecchi elettrodomestici;

• Trasporto di tutti gli averi nella nuova casa;

• Eventuale deposito dei mobili.

Questi sono solo i servizi base che una ditta di traslochi mette a disposizione, ma è ovvio che per ogni situazione ed esigenza la ditta si preoccupa di garantire la migliore esperienza. Infine, una ditta specializzata è in grado di individuare il giorno e l’orario più indicati per effettuare il trasloco, conoscendo bene la viabilità delle zone più centrali.

2. Dispongono di attrezzature e veicoli idonei

Per trasportare scatoloni e mobili nella nuova casa è necessario utilizzare un veicolo capace di contenere tutto, perciò alla ditta dovrà essere comunicato il volume indicativo di quello che dovrai trasportare.

Per caricare e scaricare i mobili più grandi serviranno attrezzature specifiche: i veicoli con montacarichi sono i migliori, ma a volte è necessario anche l’uso di carrelli elevatorise una delle due case si trova a un piano sopraelevato di un palazzo. In questo modo è possibile effettuare il trasloco in sicurezza, senza rischi inutili e in tempi molto brevi.

3. Conoscono il percorso migliore

Quando ci si sposta all’interno di una città con zone ZTL o vie strette e con sensi unici che possono disorientare, è meglio affidarsi a una ditta di traslochi perché i professionisti da cui è composta conoscono le strade abbastanza bene da stimare l’orario della partenza più idoneo a evitare ingorghi e traffico, servendosi spesso di strade secondarie che non tutti percorrerebbero.

4. Sono autisti professionisti

Un altro servizio che non bisogna sottovalutare è proprio la guidastessa dei veicoli per il trasloco, molto spesso camion, con cui bisogna dirigersi all’interno del centro della città o in piccole vie. Avere la possibilità di affidarsi ad autisti professionisti è la scelta migliore quando si organizza il trasloco, perché si avrà la sicurezza che sapranno muoversi autonomamente e senza problemi in qualsiasi punto della città, perfino su strade fatte da sampietrini. La guida è importante anche per salvaguardare gli oggetti imballati negli scatoloni, che non devono subire scossoni forti e improvvisi mentre vengono trasportati lungo le strade.

Last modified: Maggio 24, 2024