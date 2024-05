Ciclista della memoria: la campagna europea di Giovanni Bloisi accolto in Piazza dei Miracoli

Scritto da admin• 6:36 pm• Pisa, Attualità

PISA – Giovanni Bloisi, noto come il “ciclista della memoria”, ha raggiunto Pisa con la sua bicicletta, portando in giro per l’Italia la “memoria europea” nata a Ventotene in vista delle elezioni europee del 8 e 9 giugno.

Accolto in piazza dei Miracoli dall’assessora del comune Frida Scarpa e dai rappresentanti del Movimento federalista europeo e della Gioventù federalista, ha continuato il suo percorso attraverso la città, passando per luoghi simbolici come piazza dei Cavalieri e piazza XX settembre, fino ad arrivare alla Domus Mazziniana. Qui è stata inaugurata una “Panchina europea”, seguita da un momento di incontro e dibattito con un aperitivo finale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pisa e dal Parlamento europeo, ha visto la partecipazione di diverse organizzazioni europee. Bloisi, partito da Ventotene, si sta dirigendo verso il Mortirolo, dove si trova una panchina europea dedicata a David Sassoli. Giovedì ripartirà verso Viareggio, accompagnato dai ciclisti della Fiab di Pisa, per partecipare ad un’altra iniziativa.

Le elezioni europee del 8-9 giugno saranno cruciali per il futuro del continente, con gli elettori chiamati a fare una scelta tra un’Europa forte, simbolo di pace e stabilità, e una Europa minacciata dal nazionalismo. È indispensabile un rafforzamento dell’integrazione comunitaria e una politica estera europea efficace per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, gli squilibri economici e sociali, la rivoluzione digitale e la pace.

Last modified: Maggio 23, 2024