Palazzo Blu, caccia al tesoro con Giacomo Puccini: un viaggio musicale nel cuore della città di Pisa

Scritto da admin• 10:27 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, la Scuola di Musica Bonamici ha ideato un progetto per coinvolgere i bambini e i ragazzi nel mondo del melodramma e nella conoscenza della figura di Puccini in modo divertente.

Il progetto prevede una grande Caccia al tesoro dal titolo “Alla ricerca di Giacomo Puccini nello splendore della città di Pisa”, che si terrà domenica 19 maggio dalle 10 alle 12:30 nel centro storico di Pisa.

Prima del gioco, ci saranno tre lezioni preparatorie presso la scuola Bonamici a partire dal 20 aprile. La partecipazione è gratuita grazie al contributo della Fondazione Pisa, ma è necessaria la prenotazione via email.

L’obiettivo del progetto è far conoscere la vita e le opere di Puccini e il patrimonio culturale della città. Durante la caccia al tesoro, i bambini risolveranno enigmi legati alla vita di Puccini e ai suoi brani musicali, incontrando anche musicisti che eseguiranno brani d’opera e temi pucciniani. Lungo il percorso, potranno visitare luoghi legati alla vita del compositore, come il Teatro Verdi, Palazzo Blu e il Caffè dell’Ussero.

Ci saranno premi messi a disposizione dal Festival Puccini di Torre del Lago e altri enti culturali. La Fondazione Pisa ha sottolineato l’importanza di promuovere l’interesse per la musica e la conoscenza della figura di Puccini tra i giovani. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa, del Teatro del Giglio di Lucca e della Fondazione Puccini di Lucca.

Last modified: Aprile 17, 2024