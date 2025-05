Padel. “Pisa Sgambatella” trionfa alla fase toscana della X Coppa dei Club MSP Italia

Written by admin• 8:45 am• Pisa, Sport

PISA– Con entusiasmo e grande partecipazione si è conclusa domenica 25 maggio, presso il Pisa Padel Club di Asciano, la fase toscana della X Coppa dei Club MSP Italia, uno degli appuntamenti più attesi del calendario padelistico amatoriale. A vincere il titolo regionale è stata la squadra di casa “Pisa Sgambatella”, che grazie al successo in finale ha conquistato l’accesso alle finali nazionali.

L’evento, organizzato in sinergia tra ASD Padelmaniac e MSP Toscana, ha coinvolto oltre 64 atleti e atlete provenienti da numerosi club della regione, distribuiti nei tabelloni Gold e Silver. Le partite si sono svolte in contemporanea su cinque campi, in una giornata all’insegna di sport, fair play e divertimento.

Nel tabellone Gold, “Pisa Sgambatella” ha dominato la semifinale contro Montelupo e poi superato in finale il Follonica Sporting Club, che a sua volta aveva eliminato Vamos Pisa Padel. La sfida decisiva si è giocata sul filo dell’equilibrio, risolta soltanto al match di spareggio dopo il 2-2 nei match regolari. Decisive le vittorie pisane nei doppi femminili e nel doppio misto, prima del colpo finale firmato dalla coppia Barone/Sarracino, che ha chiuso l’incontro con un netto 6-1, 7-5 regalando il trofeo ai padroni di casa.

Nel tabellone Silver, il successo è andato al team Padel Hero, protagonista di un percorso impeccabile. Il terzo posto è stato conquistato da Oasi Padel Team, al termine di un combattuto derby pistoiese.

«Un plauso a tutti gli organizzatori, in particolare a Lorenzo Santalucia di ASD Padelmaniac, e alle società affiliate al nostro ente – ha commentato Fabio Pientini di MSP Toscana –. Grazie al loro impegno, anche questa edizione ha confermato la centralità della Coppa dei Club nel promuovere e diffondere il padel in tutta la regione».

L’evento si è distinto anche per l’attenzione al benessere e al coinvolgimento degli atleti. Padelmaniac ha ringraziato i partner che hanno supportato la manifestazione, a partire da Asmana Wellness World di Firenze, che ha premiato i vincitori di entrambi i tabelloni con una gift card per una giornata di relax nel centro di Campi Bisenzio. Tra gli altri sponsor: Riccardo Corredi, MC Auto, Elettromeccanica L.A., Quicksand (fornitore ufficiale delle palline da gioco), VLTS by Valentina’s e Anytimes, sviluppatore della app ufficiale Padelmaniac, che ha permesso di seguire in tempo reale l’andamento del torneo.

La Coppa dei Club MSP si conferma così un appuntamento fondamentale per la comunità padelistica toscana, capace di unire sport, passione e socialità in un evento sempre più partecipato.

Last modified: Maggio 29, 2025