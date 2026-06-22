Gioco del Ponte, conto alla rovescia per la sfida del 27 giugno: al via montaggio del carrello e vendita dei biglietti

Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Parte il conto alla rovescia per il Gioco del Ponte, in programma sabato 27 giugno con la Mostra delle Parti e la Battaglia sul Ponte tra Mezzogiorno e Tramontana. L’appuntamento chiuderà ufficialmente il Giugno Pisano 2026.

Questa mattina, lunedì 22 giugno, sono iniziate le operazioni di montaggio sul Ponte di Mezzo del carrello sul quale si sfideranno le squadre dei quartieri cittadini. Per consentire le attività di montaggio e successivo smontaggio, il Ponte di Mezzo resterà chiuso al traffico veicolare fino alle ore 20 del 10 luglio.

Sarà comunque garantito il passaggio pedonale lungo i marciapiedi, salvo temporanee interruzioni durante le fasi di carico e scarico, che saranno gestite con apposita segnaletica e personale preposto.

Contestualmente, fino al 10 luglio, saranno in vigore provvedimenti temporanei anche lungo i quattro Lungarni che si affacciano sul ponte, interessati dal posizionamento delle tribune.

Su Lungarno Galilei, nel tratto tra il civico 29 e piazza XX Settembre, e su Lungarno Pacinotti, dalla sede del Banco Fiorentino fino a piazza Garibaldi, il traffico veicolare sarà deviato nella corsia solitamente riservata ai mezzi pubblici. In entrambi i tratti saranno in vigore il divieto di sosta sul lato edifici, con rimozione forzata, e il restringimento della carreggiata. Il transito pedonale sarà interdetto lungo i marciapiedi occupati, con segnaletica dedicata per indicare il passaggio sul lato opposto.

Disposizioni analoghe interesseranno anche Lungarno Gambacorti, nel tratto tra piazza XX Settembre e via Toselli, dove sono previsti divieti di sosta, limitazioni al transito pedonale e restringimenti della carreggiata. Su Lungarno Mediceo, da piazza Garibaldi a piazza Cairoli, oltre a tali provvedimenti, il traffico veicolare ordinario sarà deviato nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

Per assistere alla manifestazione, da martedì 23 giugno prenderà il via la vendita dei biglietti presso il botteghino del Teatro Verdi di Pisa. Saranno disponibili 300 biglietti al giorno nelle giornate del 23 e 24 giugno, al costo di 5 euro ciascuno, con un massimo di quattro biglietti acquistabili per persona.

Martedì 23 giugno la vendita inizierà alle ore 16, mentre mercoledì 24 giugno prenderà il via alle ore 11. Un’ora prima dell’apertura del botteghino sarà attivato un numeratore per regolamentare l’accesso allo sportello. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 050 941111 o scrivere a biglietteria@teatrodipisa.it.

Nei giorni scorsi è stato inoltre presentato il Palio della Vittoria, realizzato dall’artista Giuliano Giuggioli, che sarà consegnato dal sindaco Michele Conti, Anziano Rettore del Gioco del Ponte, alla Parte vincitrice della battaglia.

Sabato 27 giugno il programma prenderà il via alle ore 18 con l’insediamento del picchetto nelle piazze adiacenti al Ponte di Mezzo. Alle ore 19 partirà la Mostra delle Parti sui Lungarni, preceduta dal Corteo dei Giudici, mentre alle ore 21 inizierà la Battaglia sul Ponte.

Last modified: Giugno 22, 2026