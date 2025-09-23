Ospedale Lotti, la dottoressa Kanaki è la nuova responsabile della Nefrologia

Written by admin• 2:19 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- La dottoressa Angeliki Kanaki è la nuova responsabile della sezione di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Lotti” di Pontedera. La nomina è arrivata nei giorni scorsi con delibera della direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani.

Già titolare di un incarico professionale specializzato nella gestione degli accessi vascolari per emodialisi, la dottoressa Kanaki vanta una lunga esperienza e una preparazione riconosciuta, come sottolineato nell’atto di nomina: «Dal curriculum emerge un’ottima preparazione e un’esperienza adeguata per ricoprire il ruolo di responsabile della struttura».

Dopo la laurea in Medicina e la specializzazione in Nefrologia, ha svolto attività di ricerca presso l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, è stata docente e relatrice in numerosi corsi di formazione ed è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche.

«Il percorso professionale della dottoressa Kanaki è una garanzia di qualità per l’assistenza ai pazienti – ha dichiarato la direttrice Casani –. A nome di tutta l’Azienda, le auguro buon lavoro, certa che saprà portare avanti questo incarico con professionalità e passione».

