Bruni: “I lavori del Consiglio comunale non andranno avanti finché la destra non affronterà le mozioni sulla Palestina”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni Consigliere comunale (PD), relativo alla manifestazione che si è svolta ieri a Pisa in solidarietà con il popolo palestinese.

“Ieri Pisa ha dato una risposta forte e inequivocabile. Mentre per alcuni la giornata ha significato un treno perso o un rientro a casa in ritardo, oltre diecimila persone hanno scelto di scendere in piazza, rinunciando a un giorno di salario per affermare che non possiamo restare indifferenti davanti a un genocidio. In un Paese che preferisce distrarre l’opinione pubblica con passerelle e banchetti, a Gaza un intero popolo vive nella fame e nel silenzio forzato. Ieri Pisa ha fatto sentire la sua voce anche per loro. La mobilitazione ha mostrato che cittadini e cittadine di questa città sono pronti ad assumersi un impegno collettivo, consapevoli che un autobus mancato o un ritardo non valgono quanto la difesa della dignità e della vita umana. Avevamo promesso che se la Global SUMUD Flottiglia fosse stata colpita non saremmo rimasti fermi. Pisa ha dimostrato che quelle parole erano impegni concreti. E questo è solo l’inizio: quando un popolo prende coscienza della propria forza, nessuno può fermarlo. Per questo da oggi nemmeno i lavori del Consiglio comunale potranno andare avanti come se nulla fosse: pretendiamo che la destra accetti di discutere, nel rispetto delle diverse posizioni, le mozioni sul genocidio in corso in Palestina. Ieri hanno vinto le persone, ha vinto la solidarietà. Una voce che non si spegnerà.“, conclude il comunicato.

