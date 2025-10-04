Orlanza (FDI): “Chi lavora per la sicurezza pubblica merita rispetto”

Written by admin• 11:24 am• Pisa, Politica

PISA – “Lo sciopero generale indetto per venerdì 3 ottobre ha sollevato un acceso dibattito, non solo per il suo significato politico di sostegno al Popolo Palestinese, ma anche per le modalità con cui è stata attuata. La commissione di Garanzia degli scioperi ha definito lo sciopero illegittimo; il richiamo dei sindacati all’articolo 146 della legge 146 del 1990, è stato definito “inconferente” perché l’appello a una forma di astensione che, secondo la normativa vigente, dovrebbe essere riservata esclusivamente ai casi di difesa dell’ordine costituzionale o a reazioni a eventi gravi per la sicurezza dei lavoratori. Questa valutazione non può passare inosservata“.

“Ma torniamo a Pisa, che ieri ha vissuto una paralisi totale, con blocchi della città, fino all’ingresso dell’ autostrada e dell’aeroporto, causando ritardi nei voli e grossi disagi ai passeggeri. Ancora una volta abbiamo assistito ad una difficile gestione dell’ordine pubblico da parte delle forze dell’ordine, soprattutto a causa di una carenza di organico. Emerge dunque una realtà inquietante: gli agenti della Polizia Di Stato, impegnati a garantire la sicurezza e a contenere i manifestanti, sono stati feriti negli scontri, ma la loro condizione sembra passare in secondo piano rispetto allo scalpore generato da un manifestante allontanato con la forza. Dove sono le condanne, le manifestazioni di solidarietà per coloro che ogni giorno rischiano la propria incolumità? È inaccettabile che le forze dell’ordine siano frequentemente denigrate e maltrattate mentre i manifestanti possono agire con una libertà che sembra andare oltre il rispetto delle regole. Questo squilibrio necessita di una riflessione profonda: chi lavora per garantire la sicurezza pubblica merita rispetto e tutela” – continua Orlanza – il nostro augurio di pronta guarigione va agli agenti feriti, ma la nostra posizione politica di forza di maggioranza è chiara, faremo la nostra parte, portando le nostre istanze a Roma, affinché venga affrontata ancora una volta la drammatica carenza di organico a Pisa, specialmente ora che la città è protagonista in Serie A, dove la gestione dell’ordine pubblico diventa ancor più cruciale. Non possiamo permettere che il sacrificio di chi lavora per la sicurezza venga ignorato e che i cittadini debbano subire”, conclude Orlanza.

