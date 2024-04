Organizzazione della decima edizione del Primo Maggio a Lari: assemblea dei volontari presso il Circolo ARCI

Scritto da admin• 5:51 pm• Cascina Terme Lari

CASCIANA TERME – Giovedì 18 aprile, alle 21.30, presso il Circolo ARCI di Lari in Via Porta Fiorentina, 1, si terrà l’assemblea dei volontari e delle volontarie per organizzare la decima edizione del Primo Maggio, evento organizzato dall’associazione La Rossa.

L’incontro servirà per fare il punto sulle disponibilità e pianificare l’organizzazione della giornata e degli eventi correlati.

Chi non può partecipare all’assemblea può comunicare la propria disponibilità contattando il numero 3498488204. Prima dell’assemblea, ci sarà “La Rossa di Sera” a partire dalle 19.30.

È possibile destinare il 5 per mille all’Associazione La Rossa inserendo il codice fiscale 90052740504.

