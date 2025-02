Omaggio a Domenico Modugno in parole e musica al Teatro Verdi di Casciana

Written by Antonio Tognoli• 10:18 am• Cascina Terme Lari, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCIANA TERME – Un omaggio a Domenico Modugno in parole e musica, venerdì 14 febbraio 2025 alle 21.00 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11. Guascone Teatro presenta lo spettacolo teatral musicale “Blu dipinto”. Con Andrea Kaemmerle e con Giulia Pratelli e Luca Guidi alla chitarra e voce.

In seno alla stagione teatrale edizione numero dodici della città di Casciana Terme (Pisa) che per il 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle.

Biglietti: 13,00 euro intero, 10,00 euro ridotto. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 e 3203667354. Tutto il programma e le informazioni della Stagione su www.guasconeteatro.it.

”Blu Dipinto” gioca con grande leggerezza con i rimbalzi d’arte, l’arte che influenza nuova arte, gli artisti di ogni tempo e disciplina che hanno influenzato altri pensieri e altri capolavori e le vite e i pensieri di artisti che aiutano la nascita di altri mondi. È dedicato a Domenico Modugno così come al celebre quadro di Marc Chagall e ai voli pindarici di ogni tempo. In scena, dall’inizio alla fine, i tre artisti conducono gli spettatori in una sana passeggiata mentale nei rivoli della leggerezza. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici faranno di questa notte un passaggio di bellezza. Giulia Pratelli è una brava cantautrice con molte partecipazioni a festival importanti e Luca Guidi un cantautore apprezzato e premiato. Andrea Kaemmerle è un sagace sobillatore di risate e spacciatore di buonumore da ormai ben 30 anni.

LA NUOVA STAGIONE 2024/2025 di Casciana Terme

La presentazione secondo Andrea Kaemmerle, direttore artistico di Guascone Teatro e del Teatro Verdi – «I contadini, i cercatori di funghi, gli allevatori, i raccoglitori di olive, tutti lo sanno: ogni tanto arriva una stagione incredibile. Arriva attesa, sperata, benedetta e seducente una stagione dove i pianeti si sono messi d’accordo per far le cose nel migliore dei modi. Al teatro Verdi di Casciana Terme l’incontro tra le energie laboriose e costanti di noi piccoli artigiani della scena con cento altre incantevoli circostanze ha dato vita alle pagine di questo libretto ed alle tante cose belle che troverete descritte con la massima cura».

«Si spazia – prosegue Kaemmerle – da grandi eventi internazionali, artisti conosciuti in tutta Italia, Teatri Stabili, giovani compagnie lanciate nei festival di mezza Europa, concerti, opere liriche, prime nazionali e spettacoli di danza, commedie classiche, stand up d’avanguardia ed ovviamente le domeniche del teatro per bambini e famiglie. Passeranno a trovarci nei prossimi 6 mesi più di 250 artisti professionisti che, ognuno nella sua agendina, hanno ormai scritto da qualche parte “spettacolo Teatro Verdi /Casciana”. Credetemi, un piccolo miracolo! Portare tanta cultura di qualità nei teatri della provincia è sport estremo. Nell’invitarvi a godere quanto più possiate di questo mondo di saperi e piaceri allegri che con la tradizionale collaborazione dell’amministrazione comunale Vi abbiamo preparato Vi bacio e ringrazio per come ci avete accompagnato fino a qui. Ora sta a voi, curiosi spettatori, uscire di casa, far pochi passi, arrivare fin qui e lasciarvi cullare da parole e suoni. Dice un vecchio detto “non c’è niente di bene se va male, ma non c’è niente di male se va bene”».

Last modified: Febbraio 11, 2025