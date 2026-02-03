Oggi primo allenamento per il nuovo tecnico Oscar Hiljemark 

Written by Antonio Tognoli• 6:57 am• Pisa SC

L’ex Inter Antonio Manicone sarà il suo vice

PISA – Nella tarda serata di lunedì il nuovo tecnico Oscar Hiljemark è arrivato in città atteso dalla dirigenza nerazzurra.

Nonostante la giovane età si parla un gran bene del tecnico svedese, visto il suo recente passato a Genova sponda rossoblù, ma soprattutto a Palermo. Nella città siciliana si è ben comportato come giocatore, lasciando i rosanero dopo la retrocessione in B. Viene descritto, già da giocatore, come allenatore in campo. Spiccate sono le doti di leadership, nonostante la sua giovane età. Nel suo percorso in Italia, si è impegnato molto e parla benissimo l’italiano. Caldeggiato a lungo da Miguel Veloso, ex giocatore e nello staff di Pippo Inzaghi lo scorso anno. Oggi dirigerà il primo allenamento a San Piero a Grado.

In nerazzurro firmerà un contratto che lo legherà al club fino al 2027. Porterà con se Antonio Manicone ex giocatore dell’Inter negli anni 90, già collaboratore tecnico di Petkovic sia alla Lazio che alla Nazionale Svizzera e dal 2023 ha fatto parte dello staff della Nazionale iraniana.

