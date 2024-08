“Occhio alle truffe”: spettacolo in vernacolo pisano per sensibilizzare gli anziani

Scritto da admin• 3:46 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Continua la campagna di prevenzione “Occhio alle truffe”, promossa dal Comune di Pisa con il supporto del Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Prefettura di Pisa, il gruppo Paim e Autolinee Toscane. Il prossimo appuntamento è uno spettacolo in vernacolo pisano della compagnia “I Dicche”, che mette in scena in modo ironico e serio le varie tipologie di truffe evidenziate nella campagna. Lo spettacolo si terrà sabato 31 agosto in piazza Antonio Madonna a Calambrone, nell’ambito di Eliopoli, con inizio alle 22:00 e ingresso gratuito.

L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico, soprattutto gli anziani, su come riconoscere e prevenire le truffe, sia online che a domicilio. La campagna include anche affissioni pubbliche, informazioni sui bus urbani e incontri con i cittadini. Sui canali social e sul sito del Comune è disponibile un vademecum con regole utili e i numeri di telefono da contattare in caso di sospetti: 112 e 050 910811 (centralino della Polizia Municipale).

