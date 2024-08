PalAcqua: Il cantiere avanza con l’installazione delle strutture prefabbricate

Scritto da admin• 3:12 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Maxi gru montata e pronta per l’installazione delle strutture prefabbricate, arrivate nelle ultime ore al cantiere del nuovo PalAcqua in via Pacinotti a Pontedera. Oggi segna un altro importante progresso per il progetto.

Le intelaiature, già posizionate sul terreno dopo essere state scaricate dai mezzi pesanti, verranno innalzate nelle prossime ore, facendo finalmente prendere forma alla nuova piscina coperta.

“I lavori stanno procedendo regolarmente, rispettando il cronoprogramma,” spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli, che sta seguendo da vicino il cantiere. “Siamo entrati in una fase cruciale che prevede la realizzazione dello scheletro della copertura e delle pareti esterne, per poi passare agli altri step. Voglio ricordare che la costruzione del PalAcqua procede parallelamente all’altro cantiere finanziato con fondi Pnrr, quello del nuovo Polo 0-6, anch’esso già avviato nel quadrante urbano di Fuori del Ponte.“

L’investimento complessivo per la nuova piscina coperta supera i 5 milioni e mezzo di euro. I lavori sono stati affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ar.Co. Lavori società cooperativa consortile di Ravenna e Camuna Prefabbricati srl.

Il nuovo impianto natatorio, progettato per essere energeticamente efficiente e corredato di tutti i servizi e locali accessori, prevede anche la riqualificazione dell’area circostante con verde pubblico e parcheggi. La piscina coperta sarà pronta entro il 2026.

Last modified: Agosto 26, 2024