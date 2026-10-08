Nuovo look e locali rinnovati per il Ristorante Gulliver a Tirrenia

Written by Redazione• 2:12 pm• Tirrenia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Si apre un nuovo capitolo dello storico locale gestito dal 1975 dalla famiglia Giacobbe

PISA – La stagione del Ristorante Gulliver di Tirrenia non si ferma. La famiglia Giacobbe, che dal 1975 gestisce lo storico loclae su viale del Tirreno con l’estate ormai alle spalle dà continuità a oltre mezzo secolo di storia presentando i locali completamente rinnovati, con una cerimonia alla presenza del presidente del Sib ConfCom Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, del presidente di ConfCom Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini e della referente sindacale di ConfCom Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi.

“Siamo orgogliosi di presentare il Gulliver con un’immagine nuova” spiega la titolare Patrizia Giacobbe “Un progetto nato dalla volontà di creare un ristorante ancora più accogliente, moderno e riconoscibile, con un design che prende ispirazione da alcune delle realtà più eleganti e contemporanee di Forte dei Marmi e Milano”.

Tra gli interventi più significativi c’è “il rinnovamento della sala invernale, che è stata completamente ripensata e portata a una capienza di 50 posti, con l’obiettivo di renderla più funzionale e confortevole anche durante la stagione più fredda. Profondamente cambiata anche l’immagine esterna del locale: la storica tenda blu è stata sostituita da una nuova pergotenda, caratterizzata da tonalità più chiare e contemporanee di color bianco tortora, contribuendo a dare al Gulliver un aspetto più luminoso, elegante e in linea con il nuovo progetto di design”.

“Un rinnovamento che rappresenta molto più di un semplice restyling: è un investimento importante sul futuro dell’attività e sul territorio di Tirrenia, mantenendo al centro quella dimensione familiare che ha accompagnato il Gulliver per oltre 50 anni. Tutto ebbe inizio nel 1975 – ricorda Patrizia – quando mio padre Angelo Raffaele Giacobbe accettò l’invito del cognato Nicola, fratello della moglie Maria Libera, a gestire un locale, il Pik-Nic, che dopo poco tempo diventò il Gulliver che oggi conosciamo”.

“Siamo particolarmente felici per questo rinnovamento perché il Gulliver fa parte della nostra vita e di quella di Tirrenia da più di 50 anni, una vera istituzione” afferma il presidente di ConfCom Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni “Per Tirrenia è un segnale importante, gli imprenditori che continuano a investire portano un contributo concreto alla crescita e alla qualificazione del nostro litorale”.

“Quando un’attività storica del litorale sceglie di rinnovarsi e di investire, il beneficio non riguarda soltanto la singola impresa, ma contribuisce a rendere più attrattivo tutto il territorio, a dimostrazione e conferma che per investire ci vuole certezza e sicurezza. I politici dovrebbero riflettere su questo assioma: precarietà e incertezza frenano sviluppo e crescita. Mentre certezza di durata nel tempo crea crescita sviluppo e investimenti” – dichiara il presidente del Sib ConfCom Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani – “Il Gulliver è una realtà che fa parte della storia di Tirrenia, un locale più accogliente rappresenta un valore aggiunto per residenti, visitatori, turisti e tutti coloro scelgono il litorale pisano”.

Esprime “sincere congratulazioni per il rinnovo e la riqualificazione del Gulliver” l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini “Un significativo investimento che testimonia attenzione alla qualità, capacità di innovazione e volontà di offrire alla clientela un servizio sempre più qualificato. Un importante traguardo che testimonia passione, impegno e volontà di crescere. Auguro che questo nuovo ambiente possa essere motivo di grande soddisfazione e il punto di partenza per nuovi e prestigiosi successi”.

Last modified: Ottobre 8, 2026