Nuovo Consiglio Comunale di Palaia: programma e deleghe della nuova Giunta Comunale

PALAIA – Il 27 giugno 2024 si è insediato il nuovo consiglio comunale di Palaia, con la Sindaca Marica Guerrini, eletta con il 75,79% dei voti, che ha presentato le linee programmatiche e assegnato le deleghe della Giunta.

La Giunta è composta da Alessia Lorenzetti, Vicesindaco con deleghe su Attività produttive, istruzione e politiche educative; Roberto Fiore su Innovazione tecnologica, Urbanistica, Ambiente, Rifiuti, Edilizia, Cimiteri, Protezione civile, Sicurezza; Francesca Trovatelli su Sociale, Politiche abitative, Pari opportunità, Rete Ready; Nico Giusti su Bilancio, Tributi, Reperimento risorse finanziarie, Decoro urbano.

Le deleghe ai consiglieri di maggioranza includono cultura, politiche agricole, risorse umane per Eleonora Tomba; politiche giovanili, comunicazione istituzionale, Informagiovani per Siria Profeta; sport, edilizia sportiva, rapporti con associazioni sportive per Alessandro Paoli; associazionismo, Tavolo della pace, gemellaggio, cooperazione internazionale per Antonio Morelli.

Marica Guerrini si è riservata le deleghe ai Lavori Pubblici, Polizia locale, Turismo, Comunità Energetica e Patrimonio. Eleonora Tomba è capogruppo della lista Progressisti e Civici – Marica Guerrini Sindaca, mentre Antonella Scocca guida la lista SiAmo Palaia.

