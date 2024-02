Nuovo accordo di collaborazione tra Confcommercio Pisa e Teatro Nuovo di Pisa

Scritto da admin• 5:05 pm• Pisa, Cultura, Tutti

Sconti, promozioni esclusive su biglietti e abbonamenti al Teatro per gli associati Confcommercio

PISA – Da un lato la valorizzazione del Teatro Nuovo, secondo teatro di Pisa per dimensioni, attivo nel quartiere della Stazione fin dai primi anni ’50. Dall’altro la possibilità di avvicinare imprese, commercianti, partite iva, ma anche cittadini, visitatori e turisti alle sue attività.

Con queste premesse Confcommercio Provincia di Pisa e Teatro Nuovo di Pisa siglano un nuovo accordo di collaborazione firmato dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, e dal direttore artistico del Teatro Nuovo di Pisa, Carlo Scorrano presso la sede del Teatro in piazza della Stazione.

Una collaborazione che vuole contribuire a incentivare il sistema di accoglienza della città e quello dei suoi luoghi di eccellenza, in un’ottica di promozione turistica e di valorizzazione delle reciproche attività.

Ovviamente soddisfatto dell’accordo raggiunto con ConfCommercio Pisa il Direttore Artistico di Binario Vivo, Carlo Scorrano, il quale sottolinea: “Il Teatro debba necessariamente confrontarsi con la città, in quanto da una parte accoglie ma dall’altro deve porsi al servizio dei cittadini, portando tematiche nelle piazze, nella quotidianità e nelle singole situazioni alle quali si ispira, così come deve porsi in relazione con le attività commerciali del territorio al fine di creare quel rapporto di socialità nel cui ambito ci si possa interfacciare, interloquire e pertanto crescere. In questa ottica, conclude Carlo Scorrano, “la Convenzione sottoscritta con Confcommercio prevede, oltre ad una serie di collaborazioni con Ristoranti ed attività commerciali della Zona della Stazione e non solo, un canale di comunicazione rivolto a tutti quei cittadini che usufruiscono dei servizi e prodotti delle Aziende associate con l’Ente, con in più la ricerca di specifiche tematiche per le quali intavolare un dibattito ed un confronto facendo sì che il Teatro possa farsi portatore di una discussione dalla quale possa nascere uno spettacolo comune“.

Quale sia il significato di questo accordo per Confcommercio lo precisa il Direttore Federico Pieragnoli, rilevando : “Ringrazio il Teatro Nuovo per questa opportunità che ci viene concessa, ma soprattutto per quello che sta facendo, con oltre 100 eventi in cartellone ed oltre 10mila spettatori nel corso dell’ultima stagione, con l’obiettivo di superare questi numeri facendo in modo da divenire una realtà cittadina che merita senza dubbio alcuno di essere supportata. Ecco pertanto, conclude Pieragnoli: Confcommercio è ben lieta di collaborare con il Teatro, in quanto la classe imprenditoriale è sensibile a questa serie di eventi, ritenendo altresì che sia giusto ed opportuno che ognuno faccia la propria parte, convinto che quando si affronta il tema sulla sicurezza del territorio, la stessa si rafforza con le saracinesche alzate e le vetrine accese ed, in tale ottica, il Teatro Nuovo in Piazza della Stazione ha dimostrato di essere stato capace di porre in atto tutto questo, con ciò confortandoci circa la bontà dell’accordo sottoscritto” …

Come questa partnership tra il Teatro Nuovo e ConfCommercio Pisa sia stata accolta dall’Amministrazione Comunale lo precisa l’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini, evidenziando: “La politica, nel senso più alto e nobile del termine, deve creare le condizioni finché la Cultura ed il Commercio possano proliferare, rappresentando altresì un modo fondamentale per trasformare anche la nostra Società, ragion per cui Pisa deve essere una Città d’Arte e Cultura a forte connotazione turistica, ma al tempo stesso una realtà come quella siglata quest’oggi grazie ad un accordo con il tessuto commerciale tale da fornire dei frutti importanti nella direzione del cambiamento, sia dal punto di vista della sicurezza che dell’accrescimento delle conoscenze da parte di coloro che risiedono e vivono nella nostra città“.

