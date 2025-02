Nuovi fontanelli d’acqua in Piazza del Duomo: Pisa sostiene la sostenibilità e la qualità della vita urbana

Written by admin• 1:03 pm• Attualità, Pisa

PISA – La Giunta ha approvato lo schema di convenzione per l’installazione e la gestione di due Fontanelli d’acqua nelle vicinanze di Piazza del Duomo, frutto della collaborazione tra il Comune di Pisa, Acque, l’Opera della Primaziale Pisana e l’Autorità Idrica Toscana. Il progetto, che prevede un investimento di circa 87mila euro, fa parte dell’iniziativa “Acqua ad Alta Qualità” e ha l’obiettivo di offrire acqua potabile sicura e controllata, riducendo l’uso della plastica e promuovendo il consumo di acqua di rubinetto.

I fontanelli, che saranno posizionati in via Cardinale Pietro Maffi, di fronte all’ex sede dei bagni pubblici, e in via Duomo, vicino alla Porta Nuova, saranno dotati di tre erogatori ciascuno. “Questa iniziativa è un passo importante per migliorare la qualità della vita urbana e favorire la sostenibilità ambientale, permettendo a cittadini e turisti di fruire di un’acqua potabile di alta qualità gratuitamente”, ha dichiarato il vice sindaco Raffaele Latrofa.

Simone Millozzi, presidente di Acque, ha sottolineato l’importanza di un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e cultura ambientale, contribuendo a rendere Pisa una città più accogliente e attenta alla qualità dei servizi.

Il progetto, parte del più ampio piano di sostenibilità, garantirà benefici economici e ambientali, riducendo la produzione di plastica monouso. L’investimento complessivo di circa 87mila euro vede la sinergia tra le istituzioni: Acque si occuperà della realizzazione degli impianti, l’Opera della Primaziale Pisana delle strutture di alloggiamento, mentre il Comune di Pisa gestirà la sistemazione delle aree circostanti e gli allacciamenti ai servizi. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sarà affidata ad Acque, con il Comune che curerà la pulizia degli spazi pubblici.

Il progetto segna un impegno continuo del Comune verso una città più sostenibile, moderna e accessibile, con l’auspicio che cittadini e turisti scelgano sempre di più l’acqua pubblica per contribuire alla riduzione degli sprechi e al consumo di plastica.

Last modified: Febbraio 21, 2025