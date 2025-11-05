Nuove nomine per il Gioco del Ponte: presentati i vertici delle Magistrature

Written by admin• 1:12 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è svolta nella Sala “Umberto Moschini” dedicata alla Mostra permanente delle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa, la conferenza stampa di presentazione delle nuove nomine del Gioco del Ponte, disposte dal Sindaco e Anziano Rettore Michele Conti con il parere favorevole del Consiglio degli Anziani.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo per la vita della storica manifestazione cittadina, con l’assegnazione di ruoli chiave che garantiranno continuità, stabilità e autorevolezza alle Magistrature e all’intero sistema del Gioco.

«Si tratta di un numero importante di nuove nomine apicali per la gestione del Gioco del Ponte – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alle Tradizioni della Storia e dell’Identità di Pisa, Filippo Bedini –. È un passaggio che avviene nello spirito della massima collaborazione e condivisione tra le Parti, ma anche nel segno della responsabilità e della coerenza con una visione chiara del futuro del Gioco. Devono essere premiate sempre le persone che antepongono a tutto il bene della manifestazione. Le nomine dei successori sono state concordate con i predecessori, accolte all’unanimità e condivise da tutto il sistema del Gioco. Questo dimostra che, quando si lavora con serietà e metodo, i risultati arrivano. Come Amministrazione abbiamo tracciato una linea chiara, che è stata accolta e condivisa da tutti».

Tra le principali novità annunciate:

Marco Rossetti è il nuovo Luogotenente di Tramontana ;

è il nuovo ; Martino Lenzi assume la guida della Magistratura di San Michele , succedendo a Francesco Degl’Innocenti, dimessosi per motivi personali;

assume la guida della , succedendo a Francesco Degl’Innocenti, dimessosi per motivi personali; Massimo Bigongiari è il nuovo Magistrato di Santa Maria , al termine del periodo di commissariamento;

è il nuovo , al termine del periodo di commissariamento; Maurizio Bernacchi diventa Magistrato di San Martino, subentrando a Valentino Vanni per sopraggiunti limiti di età.

Alla conferenza hanno preso parte, oltre al vicesindaco Bedini, Roberto Tonini, Comandante Generale del Gioco del Ponte, Renzo Ciangherotti, Cancelliere Generale, i Generali di Tramontana e Mezzogiorno, Matteo Baldassari e Sergio Mantuano, insieme ai nuovi nominati e ad alcuni dei loro predecessori.

