“Non ci basta questa Europa”: +Europa porta a San Giuliano Terme il percorso politico-culturale Eureka

SAN GIULIANO TERME – Il percorso politico-culturale “Eureka”, promosso da +Europa, farà tappa venerdì 7 novembre al PalaTodisco di San Giuliano Terme, a partire dalle ore 20, con una serata interamente dedicata al confronto e alla costruzione di una nuova visione per il futuro dell’Unione Europea.

Talk, workshop e l’evento serale dal titolo emblematico “Non ci basta questa Europa” animeranno un appuntamento pensato non solo per riflettere, ma soprattutto per proporre idee concrete di cambiamento.

Protagonisti dell’incontro saranno Riccardo Magi, deputato e segretario di +Europa, e Agnese Balducci, presidente dell’Assemblea nazionale del partito e voce della nuova generazione europeista. Il dialogo tra loro rappresenterà un momento di incontro tra esperienza istituzionale e visione innovativa, tra chi porta avanti le battaglie europee nelle istituzioni e chi le vive e promuove ogni giorno sul territorio.

Tra gli ospiti anche Tonia Mastrobuoni, Maria Pia Di Nonno e Carla Taibi, che contribuiranno al dibattito con riflessioni e proposte per il futuro dell’Europa.

Nel corso della serata si analizzeranno le fragilità attuali dell’Unione Europea e si discuteranno possibili riforme istituzionali e strumenti di integrazione per dare vita a una vera Costituzione europea, in grado di restituire all’Ue una dimensione democratica, politica e federale più solida.

Perché questa Europa non basta – e non può bastare a chi crede in un’Unione più forte, giusta e integrata. È tempo di costruire l’Europa che serve davvero ai cittadini, ai diritti, all’ambiente e alle libertà.

L’appuntamento è aperto al pubblico: un’occasione di confronto, visione e partecipazione per chi vuole contribuire a immaginare e realizzare il futuro europeo che ancora manca.

