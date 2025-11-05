Written by Novembre 5, 2025 1:11 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

I nuovi medagliati del “Collegium Cocorum”

La cucina toscana ha primeggiato aggiudicandosi 31 collari

PISA – Sono stati investiti a Roma i nuovi medagliati del “Collegium cocorum” la più alta onorificenza al merito professionale rilasciata dalla Federazione Italiana Cuochi, riconosciuta a chef che operano da almeno 25 anni nell’arte culinaria non solo in Italia. 

La cerimonia ha avuto luogo al Teatro Ghione di Roma ed ha visto la presenza di centinaia di Chef provenienti da tutt’Italia.          

Ancora una volta, la cucina toscana ha primeggiato aggiudicandosi ben 31 collari che hanno dato valore al lavoro pluriennale di altrettanti professionisti del nostro territorio. 

Ad accompagnare  gli Chef associati di Pisa il Presidente della Federazione cuochi Pisani Rocco Fusaro In particolare nella  nostra Pisa sul podio del Collegium cocorum avevamo Giovanni Costanzino, Antonio de Roma, Francesco e Giovanni Pannullo.  Grande emozione e soddisfazione dei premiati e dello staff presidenziale per questo prestigioso riconoscimento che ha  conferito ulteriore prestigio  per il territorio Pisano e per i nostri Chef ambasciatori della cucina Toscana nel Mondo.

