Nuove condotte a Coltano: servizio idrico più efficiente e sostenibile

Written by admin• 1:33 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA– Si è concluso a Coltano, nel comune di Pisa, l’intervento di sostituzione delle condotte idriche lungo via della Sofina e via dei Pini, parte del più ampio progetto di riqualificazione dell’acquedotto della frazione. L’opera, del valore complessivo di 400 mila euro, ha previsto la posa di 2.000 metri di nuove tubazioni, più resistenti e con diametro maggiorato, con l’obiettivo di garantire un servizio idrico più efficiente, continuo e sostenibile. Questo intervento rappresenta la seconda fase del programma avviato da Acque, che aveva già portato, a inizio 2024, alla sostituzione di un primo chilometro di rete in via della Sofina.

I lavori, progettati da Ingegnerie Toscane e pianificati dal gestore idrico in collaborazione con il Comune di Pisa, sono stati realizzati con tecnologia “no dig”, che consente di operare senza scavi a cielo aperto, riducendo al minimo l’impatto sul territorio e i disagi per i residenti. Durante l’esecuzione delle attività, le vibrazioni generate dagli interventi hanno provocato alcune rotture nei tratti di rete ancora da sostituire, causando i guasti delle ultime settimane. Si è trattato di episodi riconducibili alla vetustà e alla fragilità delle tubazioni esistenti, che hanno ulteriormente confermato la necessità del progetto. Tutti i guasti sono stati tempestivamente riparati dalle squadre operative presenti sul posto.

«Ci scusiamo con la comunità per i disagi temporanei – dichiara il presidente di Acque, Simone Millozzi – nella consapevolezza che la conclusione di questo intervento rappresenti un passo decisivo verso una gestione del servizio idrico sempre più efficiente e sostenibile. Con questo progetto abbiamo rinnovato complessivamente oltre 3 chilometri di rete idrica, risolvendo le principali criticità di approvvigionamento che negli ultimi anni avevano interessato l’area di Coltano».

Last modified: Novembre 19, 2025