“Io Filumè”, Franco Di Corcia jr torna in scena al Teatro della Compagnia di Castelfranco

Written by Redazione• 8:07 am• Palaia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PALAIA – Sabato 27 giugno 2026, alle ore 21.15, il Teatro della Compagnia di Castelfranco ospiterà “Io Filumè”, progetto di e con Franco Di Corcia jr, prodotto dal Teatro di Bo’.

A ottant’anni dalla nascita di “Filumena Marturano”, capolavoro di Eduardo De Filippo, lo spettacolo propone una riflessione intensa sul riscatto, sull’identità e sulla resistenza dell’anima, trasformando la tradizione in un grido contemporaneo di amore e dignità civile.

L’appuntamento segna anche un ritorno particolarmente atteso: Franco Di Corcia jr torna infatti a calcare il palcoscenico dopo un anno di assenza dalle scene, legato alle vicende che hanno interessato il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte tra giugno e settembre 2025. Per il regista e attore si tratta di un nuovo inizio, nel segno della determinazione a proseguire il proprio percorso artistico sul territorio.

In “Io Filumè”, il corpo dell’attore supera le barriere di genere per farsi “madre”. Di Corcia jr annulla l’artificio scenico per restituire al pubblico una voce nuda, universale e profondamente spirituale. Ad accompagnare la performance sono le musiche originali di Mattia Pagni, capaci di evocare silenzi, rumori e luci del Sud.

Lo spettacolo ha già conquistato critica e pubblico, registrando il tutto esaurito da Roma a Napoli e ricevendo il Premio “Spirito Fringe” al Roma Fringe Festival. La critica lo ha definito un “progetto sofisticato” e uno “spettacolo capolavoro”, accostando la presenza scenica di Di Corcia jr a grandi figure del teatro contemporaneo.

Lo spettacolo è in programma sabato 27 giugno 2026, alle ore 21.15, al Teatro della Compagnia di Castelfranco. Il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto 8 euro per gruppi di 5 o più persone. La prenotazione è obbligatoria al numero Tel./WhatsApp 347 1511068.

Last modified: Giugno 23, 2026