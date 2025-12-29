Nuova area sportiva a San Frediano

Written by admin• 2:11 pm• Cascina, Attualità, Sport

SAN FREDIANO (CASCINA) – Taglio del nastro alla nuova area sportiva del Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo. È stato inaugurato il primo progetto ultimato finanziato tramite il bando Pinqua, che ha visto la rigenerazione completa e l’implementazione del campo polifunzionale e della pista di pattinaggio.

Un percorso fitness, l’area workout e oltre 100 alberi uniscono adesso il nuovo asilo nido con la scuola dell’infanzia. All’inaugurazione, oltre all’amministrazione comunale, erano presenti anche l’assessore regionale David Barontini, i consiglieri regionali Serena Spinelli, Massimiliano Ghimenti e Irene Galletti e, in rappresentanza della Provincia, Cristina Bibolotti.

“Questa è la prima inaugurazione all’interno del Bando Pinqua – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –, il finanziamento che ha caratterizzato più di altri il mandato perché sono 12 interventi su tutto il territorio e questo fa da collante fra la scuola d’infanzia storica e il nuovo asilo nido che è stato inaugurato nei mesi scorsi. Uno spazio di servizio e di aggregazione per uno dei punti più densamente popolati del territorio, perché è tramite i servizi che si arriva a un maggior decoro e a una miglior qualità della vita. Ringrazio la Regione Toscana perché ha avuto un ruolo fondamentale per l’ottenimento di un finanziamento che inizialmente era di 15 milioni e che poi è arrivato a 22-23 milioni (circa 5 messi dall’amministrazione comunale)”.

Molto soddisfatto del risultato il vicesindaco Cristiano Masi. “Non nascondo la grande emozione nel vedere inaugurare il primo frutto dei molti cantieri dedicati ai finanziamenti Pnrr – ha aggiunto –. È anche un gesto simbolico inaugurare proprio uno spazio pubblico completamente riqualificato con un nuovo campo da basket, una nuova pista da pattinaggio, un’area workout attrezzata: crediamo di aver restituito alla cittadinanza uno spazio davvero bello e funzionale, che può esser utilizzata quotidianamente da bambini, ragazzi e famiglie. Ho rivisto una foto del giorno in cui abbiamo presentato questo progetto: era il 5 gennaio 2021 e in 5 anni di lavoro ne è stato fatto tanto. Per questo devo ringraziare anche gli uffici che si sono sempre impegnati sui tanti cantieri che abbiamo messo in piedi”.

Un intervento che guarda anche all’aspetto sociale. “Il progetto Cascina ha una fortissima valenza di inclusione e coesione sociale – ha specificato Giulia Guainai, assessora al sociale –: il Pinqua porta infatti a rinnovare il patrimonio esistente ai fini di puntare alla qualità dell’abitare dei cittadini. Il Villaggio Santa Maria è un quartiere densamente popolato e da oggi potrà contare su nuovi servizi per la cittadinanza. La nostra amministrazione crede fortemente che la coesione sociale parli anche in termini di sicurezza: più un territorio è vissuto e abitato, più sarà anche sicuro. A breve inaugureremo anche il centro sociale Il Giardino, ma parallelamente l’ufficio sociale sta lavorando alla parte della progettazione sociale prevista dal progetto per arrivare alla pubblicazione dell’avviso”.

“Un intervento molto importante perché gran parte del progetto Cascina è dedicato alla riqualificazione o alla creazione di spazi pubblici che possano essere usufruiti da tutta la cittadinanza – ha sottolineato invece Irene Masoni, assessora all’urbanistica –. Qui abbiamo ampliato la piccolissima area sportiva che era presente, con un percorso illuminato e con attrezzature per utilizzare al meglio il parco come uno spazio fitness. L’idea è quella di creare, nelle aree residenziali, anche spazi aggregativi, luoghi di incontro a disposizione della comunità”.

A chiudere gli interventi è stata Sonia Casini, direttore dei lavori, che ha seguito il cantiere passo dopo passo. “Un cantiere impegnativo perché parliamo di una superficie complessiva di circa 14.200 metri quadrati. Abbiamo completamente riqualificato il campo polifunzionale e la pista di pattinaggio con resine per pavimentazioni sportive e una nuova recinzione. Poi abbiamo ampliato il percorso fitness con 15 attrezzi e la piazza centrale per il workout e il pavimento in gomma colata a norma per diverse altezze di caduta. Oltre a questo abbiamo anche installato numerose panchine di diversa forma e dimensione, installando 17 nuovi pali per la pubblica illuminazione completamente a LED di nuova generazione. Infine abbiamo riqualificato anche l’area della sgambatura dei cani e messo oltre 100 nuove piante”.

Un intervento complesso, dunque, dal costo complessivo di oltre 500.000 euro.

Last modified: Dicembre 29, 2025