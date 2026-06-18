Venerdì 19 giugno a “Sora Bruna” la finalissima di “X Bruna Factor”

Written by Redazione• 10:11 am• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – E’ tutto pronto al Ristorante “Sora Bruna” in Viale Boboli a San Giuliano Terme per la finalissima di “X BRUNA FACTOR”, talent musicale, che vivrà il suo atto finale venerdì 19 giugno a partire dalle ore 20.

Il tutto nasce dall’idea di Alessandro Ciardelli, voce ed anima artistica storica ed Elena Lo Presti, in arte “Elena Lò“, cantante professionista e presenza fissa al Karaoke e Musica Live.

A presentare i partecipanti e gli ospiti saranno, Alessandro Ciardelli, accompagnato dalla sua fedelissima collaboratrice Stefania Milella, nonché anche figura artistica dell’Associazione teatrale e culturale Teatrika di San Giuliano Terme ed appunto Elena Lo Presti.

I finalisti in gara. Laura Redini, Annachiara Giannini, Alessio Spinelli, Lucia Guazzi, Roberta Gambini, Giulia Cava, Alberto Fiorini, Ilaria D’Amico e Gianfranco Giusti.

La Giuria del Talent sarà d’eccezione: oltre alla Presidente Sabrina Benvenuti, nonché cantante e fondatrice della Scuola “Arte Vocale” di Nodica, a giudicare i cantanti ci saranno altri due esperti qualificati nell’ambito musicale: la cantautrice ed insegnate di canto moderno dall’esperienza trentennale Roberta Cingolani, Claudia Andreotti, vincitrice lo scorso anno del Talent “Don’t Forget The Lyrics” e Sergio Balsi.

Per maggiori info e prenotazioni: 050.9911934 – 349.7223270

Last modified: Giugno 18, 2026