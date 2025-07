Notte Blu di Tirrenia: grande successo per la 13° edizione all’insegna della musica e dello sport

Written by admin• 11:33 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

TIRRENIA – La Notte Blu di Tirrenia ha fatto 13. Non ha tradito le aspettative la XIII edizione dell’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, il contributo di Sib – Sindacato Italiano Balneari e Fiva Confcommercio Pisa e degli sponsor Concessionaria Gruppo Scotti, Residence L’Incanto di Boccadarno e Bagno Maddalena, inserito nel cartellone di Marenia – Non Solo Mare 2025.

Tantissime le persone che hanno invaso Tirrenia per una bellissima serata all’insegna della musica, del divertimento e dello sport, con tante occasioni di shopping nei negozi e presso il mercato straordinario di Fiva Confcommercio Pisa. Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità in piazza Belvedere il via allo show con lo spettacolo per le strade del centro inaugurato dall’esibizione della street band La Montesina e nei palchi dislocati tra viale del Tirreno, piazza Belvedere e l’area di Ciclilandia. Ad emozionare il pubblico la musica delle cover band con i grandi successi di due miti della musica italiana come Lucio Battisti e Vasco Rossi. Divertimento e allegria assicurati anche per i più piccoli grazie al teatrino per bambini, lo spettacolo di magia e l’esibizione dei trampolieri.

E’ soddisfatto Virgilio Ruglioni, presidente di Confcommercio Tirrenia per quella che considera “una bellissima serata, giunta alla tredicesima edizione, il fiore all’occhiello della nostra estate, con tantissime famiglie ed entusiasmo, questa è la Tirrenia che vogliamo”.

“La Notte Blu è un appuntamento ormai imperdibile per il litorale pisano” – sottolinea il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi “Un evento che attrae sempre moltissime persone, che sviluppa turismo, una grande opportunità per tutto il tessuto imprenditoriale, a pochi giorni di distanza dal successo della Marina Dance Parade. Il nostro ringraziamento è rivolto ai commercianti che anche quest’anno hanno voluto fortemente la Notte Blu e a tutti gli sponsor, fondamentali per la riuscita di iniziative come queste”.

“La Notte Blu ha raggiunto risultati veramente importanti negli anni” dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti “una bellissima iniziaitva che vede una sinergia tra sport e turismo e capace di portare tantissime persone sul nostro Litorale”

Grande partecipazione anche alle attività proposte dalle tante associazioni, attività e realtà sportive che hanno partecipato alla Notte Blu: Twenty Fitness Club, Asd Circolo Scherma Navacchio, Fit Around e Csen Toscana,, Polisportiva Tirrenia, Marina Fitness, Footbal Club Marinese 1925, Solidago Fitness, Ginnastica Artistica Pisana e Lotus Fitness&Wellness che hanno permesso al pubblico di provare dal vivo le attività e scoprire curiosità e dettagli sulle varie discipline.

