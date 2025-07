Riaperto l’ufficio postale a Porta a Lucca

Written by admin• 11:44 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – E’ stato riaperto ufficialmente al pubblico l’ufficio postale di Pisa in via Lucchese nel quartiere di Porta a Lucca, chiuso da novembre 2023 per lavori infrastrutturali e di miglioramento tecnologico, è stato riaperto al pubblico nella giornata di giovedì 17 luglio.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ieri ha fatto visita allo sportello riaperto per verificare il pieno funzionamento del servizio, ringraziare la direttrice provinciale e i dipendenti di Poste Italiane, oltre a festeggiare insieme ai cittadini presenti.

“Oggi salutiamo con soddisfazione – ha detto il Sindaco Conti – la riapertura dell’ufficio di Porta a Lucca, uno sportello territoriale importante per i quartieri di Porta a Lucca, I Passi e Gagno, che sono tutti molto abitati, quindi un servizio utilizzato da molti cittadini ogni giorno. Durante la lunga chiusura dell’ufficio per i lavori di adeguamento strutturale, sono andato personalmente dal Direttore Generale di Poste Italiane a Roma, Giuseppe Lasco, per condividere la mia preoccupazione su un eventuale spostamento della sede di via Lucchese, che negli anni è diventata punto di riferimento per i cittadini, per accertarmi che i lavori fossero portati a termine e lo sportello restituito agli abitanti del quartiere nella stessa sede. Oggi è stata una grande soddisfazione venire qui, trovare l’ufficio perfettamente operativo e già frequentato da tanti cittadini che usufruiscono di servizi importanti. Ringrazio Poste Italiane per l’impegno e la promessa mantenuta a beneficio del quartiere. Aggiungo che, sempre nell’incontro a Roma, abbiamo avviato un altro progetto che riguarderà la sede centrale di Piazza Vittorio Emanuele II, dove sono già partiti i lavori per realizzare uno spazio di coworking all’interno del palazzo della sede centrale”.

L’ufficio postale di via Lucchese osserverà il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19; sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.

