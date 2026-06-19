Fondazione Pisa, pubblicato l’avviso per i contributi alle attività culturali 2027

Written by Redazione• 12:18 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- La Fondazione Pisa ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso relativo all’anno 2027 per la presentazione delle richieste di contributo destinate a progetti specifici e all’attività istituzionale nel settore delle Attività Culturali.

L’avviso riguarda iniziative culturali quali manifestazioni espositive, teatrali, musicali o altre forme di espressione a valenza culturale, rivolte alla fruizione pubblica e programmate nell’ambito territoriale di riferimento della Fondazione Pisa. I progetti dovranno essere in grado di attrarre l’attenzione, l’interesse e la partecipazione di un pubblico ampio, contribuendo anche allo sviluppo dell’economia del territorio.

Le richieste potranno riguardare anche il sostegno all’attività istituzionale degli enti, purché coerente con il settore di intervento delle Attività Culturali.

Possono presentare domanda enti e organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di utilità sociale e che contribuiscono alla promozione e allo sviluppo del territorio in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.

Le richieste di contributo per progetti specifici dovranno pervenire alla Fondazione Pisa entro il 18 settembre 2026. Per le richieste relative all’attività istituzionale, invece, il termine è fissato al 12 novembre 2026.

La presentazione delle domande avverrà attraverso una piattaforma informatica dedicata, accessibile dal sito della Fondazione Pisa, che consente agli enti interessati di compilare online la modulistica e caricare tutte le informazioni e la documentazione necessarie.

Last modified: Giugno 19, 2026