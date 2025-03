“Non sarò tua: Artemisia Gentileschi e Franca Viola”, giovedì al via il programma del “Marzo delle Donne”

Written by admin• 2:01 pm• Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Nell’ambito del programma del “Marzo delle donne” sangiulianese, Giovedì 6 marzo alle ore 21 presso la sala del Consiglio Comunale di San Giuliano Terme, si terrà lo spettacolo “Non sarò tua: Artemisia Gentileschi e Franca Viola“.

Il tema dell’appuntamento parla di forza, resistenza e autodeterminazione, raccontando la storia di due donne che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo, opponendosi con coraggio a chi voleva decidere per loro: Artemisia Gentileschi, straordinaria pittrice del Seicento, non solo si fece strada in un mondo dominato dagli uomini, ma ebbe anche il coraggio di denunciare il suo aggressore, affrontando un processo che voleva metterla a tacere. Non ci riuscirono: la sua arte e la sua storia sono arrivate fino a noi, potenti e attuali più che mai; Franca Viola, nel 1966, cambiò per sempre la storia dei diritti delle donne in Italia: dopo essere stata rapita e violentata, si rifiutò di accettare il cosiddetto “matrimonio riparatore”, una consuetudine che permetteva agli aggressori di evitare la condanna e con la sua decisione, segnò un punto di svolta verso l’abolizione di una legge ingiusta e una società più consapevole.

“Grazie all’ interpretazione dell’associazione culturale Il gabbiano e Le beffe teatro, rivivremo queste storie intense ed emozionanti, che ci invitano a riflettere sul significato della libertà e della dignità, in un Marzo della donne sangiulianese che affronterà le questioni intorno ai diritti delle donne tenendo insieme sapere, sensibilizzazione e consapevolezza, parlando agli adulti e ai giovanissimi grazie ad iniziative culturali e pubbliche che coinvolgeranno anche le scolaresche“, hanno ricordato il sindaco Matteo Cecchelli, la presidente del consiglio comunale Elisa Pistelli con delega alle pari opportunità e le assessore alla cultura Angela Pisano e all’istruzione Fabiana Coli.

Il programma delle iniziative pubbliche:

• Giovedì 6 marzo ore 21:00 presso la Sala Consiliare di San Giuliano Terme (via G.B. Niccolini, 40) – Spettacolo “Non sarò tua“: Artemisia Gentileschi e Franca Viola, dell’associazione culturale il Gabbiano e Le Beffe

• Sabato 8 marzo ore 10:30 – Inaugurazione “via 8 Marzo” e “giardino 8 Marzo”, in Ghezzano, alla presenza delle scolaresche delle “Morroni”

• Lunedì 3 aprile ore 18 sala Niccolini (via G.B. Niccolini, 25): letture della scrittrice Giusi D’Urso

Last modified: Marzo 4, 2025