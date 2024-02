Neonato portato via dall’Ospedale eludendo la sorveglianza

Scritto da admin• 4:00 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Un uomo, padre di un neonato, è attualmente ricercato a Pisa dopo aver eluso la sorveglianza dell’ospedale intorno alle 14, portando via il bambino.



Si presume che lui e la madre del neonato fossero in attesa di incontrare gli assistenti sociali nel reparto di neonatologia del Santa Chiara. Tuttavia, il padre ha improvvisamente preso il neonato e è fuggito dall’ospedale in bicicletta, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.



L’Azienda ospedaliero universitaria pisana ha confermato che il neonato è stato portato via senza il consenso del personale medico e senza attendere l’incontro pianificato per la gestione delle dimissioni. Anche la madre si è allontanata successivamente dall’ospedale. Le autorità competenti sono state informate dell’accaduto.

Last modified: Febbraio 29, 2024