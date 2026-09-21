Nell’Aula Magna storica della Sapienza di Pisa la cerimonia di premiazione dei Pisa Book Translation Awards

Written by Redazione• 7:35 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Due giurie e un Premio alla carriera a Guido Paduano

PISA – Si terrà venerdì 2 ottobre, alle 18 presso l’Aula Magna storica della Sapienza di Pisa, la cerimonia di premiazione della sesta edizione dei Pisa Book Translation Awards, il prestigioso riconoscimento nato nel 2021 dalla collaborazione tra il Pisa Book Festival e il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa che ogni anno premia le migliori traduzioni di libri pubblicati da case editrici indipendenti nell’anno solare precedente.

Il premio, che intende valorizzare il fondamentale ruolo delle traduttrici e dei traduttori nella diffusione delle conoscenze mettendo in luce la ricchezza dell’editoria indipendente italiana capace di ampliare con ricerca e cura l’offerta editoriale per i lettori, si arricchisce quest’anno di una doppia giuria. La prima, incaricata di individuare la decina finalista, è composta da Susanna Basso, Giulietta Bracci Torsi, Roberto Francavilla, Annick Magnier, Bruno Mazzoni e Alessandra Repossi; la seconda si occupa di scegliere le tre traduzioni vincitrici ed è composta da Silvia Bruti, Lucia Della Porta, Enrico Di Pastena, Roberta Ferrari, Barbara Sommovigo.

Dalla narrativa al reportage, con le voci di autori internazionali, la terzina dei finalisti è composta da:

Federica Di Lella per la traduzione dal francese di L’impossibile ritorno di Amélie Nothomb (Voland Edizioni, 2025)

per la traduzione dal francese di L’impossibile ritorno di Amélie Nothomb (Voland Edizioni, 2025) Silvia Pozzi per la traduzione dal cinese di Città fantasma di Kevin Chen (edizioni E/O, 2025)

per la traduzione dal cinese di Città fantasma di Kevin Chen (edizioni E/O, 2025) Antonino D’Esposito per la traduzione dall’arabo di Hot Maroc di Yassin Adnan (Del Vecchio, 2025)

Durante la cerimonia di premiazione verrà assegnato anche il Premio alla carriera a Guido Paduano, insigne grecista e comparatista, che terrà una lectio magistralis. Testimonial d’eccezione sarà Elena Kostioukovitch, che parlerà del suo libro Tradurre Umberto Eco mentre scoppiano le rivoluzioni edito da La Nave di Teseo.

Come dichiara Roberta Ferrari, presidente della Giuria del Premio: «La traduzione svolge una funzione culturale di primo piano: amplia la circolazione delle opere, favorisce la conoscenza di tradizioni e prospettive differenti e contribuisce alla costruzione di un patrimonio letterario condiviso. I Pisa Book Translation Awards, unico tra i concorsi letterari italiani a essere riservato alle case editrici indipendenti, rappresentano un’occasione unica per valorizzare il lavoro delle traduttrici e dei traduttori e per testimoniare la vitalità dell’editoria indipendente italiana».

I Pisa Book Translation Awards sono oggi l’unico tra i concorsi letterari italiani a essere riservato alle case editrici indipendenti, caratteristica che, insieme al prestigio dei giurati, ha consolidato negli anni il premio nel panorama editoriale italiano.

Il Pisa Book Festival è promosso e realizzato dall’Associazione ETS Pisa Book Festival con il sostegno della Regione Toscana, del Comune di Pisa e della Fondazione Pisa.

Last modified: Settembre 21, 2026