Frontale tra un’auto e un camion sulla SP11 delle Colline per Legoli, a Montefoscoli, nel comune di Palaia

Written by Redazione• 8:56 am• Palaia, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- L’incidente si è verificato in località Montefoscoli, dove, per cause in corso di accertamento, un’automobile si è scontrata frontalmente con un camion.

Nell’impatto, un uomo di 75 anni è rimasto incastrato all’interno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’India di Peccioli e l’automedica di Pontedera. È stato inoltre attivato Pegaso 1, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione, risultate purtroppo vane. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che all’arrivo dell’ambulanza era in arresto cardiaco.

La Polizia locale di Palaia, è intervenuta per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 22, 2026