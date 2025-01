Nella suggestiva Piazza dei Miracoli “100 giorni al Giro d’Italia” celebra il ritorno a Pisa della corsa rosa

Written by Antonio Tognoli• 8:33 pm• Attualità, Pisa, Sport

Ospiti d’eccezione Paolo Bettini e Fabiana Luperini a fare da padrino e madrina alla tappa Lucca – Pisa che si svolgerà il 20 maggio prossimo

PISA – Una Piazza dei Miracoli vestita a festa ha fatto da splendida cornice all’evento “100 giorni al Giro d’Italia” organizzato dal Comune di Pisa.

di Antonio Tognoli



L’evento è stato realizzato in collaborazione con Pisamo, Opera Primarziale Pisana con la collaborazione e di Università di Pisa e Toscana Aeroporti. A condurre la serata in diretta sugli schermi di 50 Canale Francesco Ippolito ed Eva Marcello. Tanti agli ospiti della serata a cui hanno partecipato i campioni Paolo Bettini e Fabiana Luperini. La giornata si è aperta con un evento di spinning a cura di Fispin, alle ore 18 la Torre di Pisa si è illuminata di rosa. La serata si è conclusa con i fuochi d’artificio in rosa. Una cartolina stupenda che ha dato quel tocco di suggestività in più che mancava ad una serata già di per se emozionante.

“Dopo 45 anni il giro tornerà in città – afferma il Sindaco Michele Conti – è un evento importante per la Toscana e la cronometro Lucca Pisa il 20 maggio può far sì che lo sport sia un indiscutibile volano anche di carattere economico e che renda ancora più importante la nostra città in Italia e nel mondo. La nostra amministrazione ha lavorato tanto per poter realizzare e portare a Pisa grandi eventi e che diventasse più attrattiva. Da qualche giorno abbiamo la società Pisamo che gestirà questo primo grande evento che gli abbiamo assegnato molto volentieri”.

“Porto il saluto dell’Arcivescovo Paolo Benotto impegnato per precedenti accordi in cerimonie pastorali. Penso che il Giro rappresenti per Pisa un evento imperdibile e da portare all’attenzione di tutta la cittadinanza. Come Opera Primarziale ci aspettiamo una giornata di festa e di grande sport”, afferma Andrea Maestrelli presidente dell’Opera Primarziale Pisana.

“Sono molto emozionata perché stasera è veramente suggestivo riportare Pisa dove merita – afferma Frida Scarpa assessore allo sport del Comune di Pisa in questa Piazza così bella e suggestiva. Credo che la nostra città non debba avere timori reverenziali verso altre realtà grazie agli eventi di risonanza. Sono molto contenta di aver riportato il giro d’Italia a Pisa. Una Crono significa grande impatto sul nostro territorio anche dal punto di vista economico. Tra le altre iniziative apriremo anche un contest perché questa meravigliosa piazza sarà luogo dei ricordi dove famiglie si uniscono vanno in piazza toccando la sfera affettiva. Quindi chiediamo a tutti i concittadini di fornirci immagini e ricordi della tappa del lontano 1980. Sceglieremo le migliori. Ringrazio tutti per la collaborazione ricevuta e sopratutto la tenuta Lamacchia e Aurora Catering che ci hanno supportato nell’organizzazione”.

“Grazie della fiducia al Sindaco di Pisa Michele Conti. Questa è una sfida a cui noi ci approcciamo con forza e grande responsabilità, che riporta Pisa dove gli spetta – afferma Andrea Bottone amministratore unico di Pisamo – Per noi è motivo di orgoglio. Pisamo organizzerà questo evento insieme ad alcuni eventi correlati con una merenda e un aperitivo a cui collegheremo una gara di duatlhon grazie all’aiuto di Frida Scarpa e un aperitivo rinforzato sul Lungarno che più avanti vi sveleremo nei dettagli”.

“La forza di Pisa come città universitaria ci permette con forza di abbracciare questo evento del prossima 20 maggio con il ritorno dopo molti anni del Giro a Pisa. Come Università saremo vicini a tutte le iniziative correlate che l’amministrazione organizzerà in tema di sport a cui siamo molto interessati”, afferma Marco Macchia dell’Università di Pisa.

“Abbiamo risposto con grande entusiasmo alle richieste del Sindaco e dell’assessore allo sport Frida Scarpa – afferma Stefano Bottai presidente del Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti – abbiamo partecipato con entusiasmo decidente di colorare di rosa anche il nostro aeroporto che quest’anno ha triplicato i passeggeri rispetto allo scorso anno”.

Last modified: Gennaio 29, 2025