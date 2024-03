Nella rassegna “Teatro Liquido” in scena Maria Pia Timo con “Una donna di prim’ordine”

Scritto da admin• 10:07 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME – Domenica 3 marzo 2024 alle 18.00, al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11, la Compagnia Eventi in scena presenta “Una donna di prim’ordine”. Di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo. Con Maria Pia Timo per la regia di Roberto Pozzi.

Controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e assurdità del nostro vivere, sostegni farmacologici – omeopatici – stupefacenti e soprattutto tante risate. Questi e altri ancora sono gli elementi portanti di un divertente e accorato assolo per la ricerca della felicità in uno spettacolo che forse cambierà un po’ le abitudini.

Il big bang della dispensa, le tante mail da smistare, la chat dell’ufficio, le chiavi da ritrovare ogni mattina, lo strazio della casa di famiglia da svuotare, le telefonate dei call center, le parecchie mail da smistare, la palestra, la chat della palestra, “… gli occhiali? Dove ho messo gli occhiali?”. lo sconquasso dei topi di appartamento, la chat dei vicini, lo scompiglio dei bambini, “… lo prendi tu il latte?”, la chat delle mamme, la piscina, le lavatrici, le spam, le scadenze. Basta! Il “logorio della vita moderna”, per citare un vecchio Carosello, che ci fa desiderare un più sereno eremitaggio monacale, ci logora i nervi, il fisico e le unghie.

Ingresso: intero 12,00 €, ridotto 10,00 €. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al3203667354. Su prenotazione: Tagliere della casalinga a 10,00 euro (tagliere + bevuta).

