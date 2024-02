Nella rassegna “Teatro Liquido”, in scena “Il Barbiere di Siviglia”

Scritto da admin• 9:09 am• Cascina Terme Lari, Pisa, Spettacolo, Tutti

CASCIANA TERME – Domenica 25 febbraio alle 17 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11, l’Associazione ItinerArte presenta “Il Barbiere di Siviglia”. Musiche di Gioachino Rossini, Libretto di Cesare Sterbini. Orchestra Raffaello diretta dal Maestro Stefano Bartolucci. Regia di Giuliano Ferri.

Con Emanuele Giannino (Il Conte d’Almavia), Daniela Bertozzi (Rosina), Carlo Morini (Figaro), Alberto Bianchi (Bartolo), Paolo Pecchioli (Basilio), Gianandrea Navacchia (Fiorello), Elisa Serafini (Berta), Maurizio Menichetti (Un Ufficiale). Coro polifonico “Bruno Pizzi” Di Pisa diretto da Chiara Mariani.

Ancora in festa per una tournée estiva di ben 27 date in Cina, passa da Casciana Terme un grande classico dell’Opera. Stefano Bertolucci, presidente dell’Orchestra Raffaello, ha come obiettivo principale la scoperta e la valorizzazione di opere del grande repertorio italiano e la valorizzazione dei solisti del nostro territorio e con questo lavoro ci è riuscito a pieno costruendo un cast di altissimo livello.

Due parole sull’opera: la musica di Rossini è giocosa ed imprevedibile con i suoi crescendo che si alternano a momenti di puro lirismo, come lo può essere un cielo nuvoloso durante una giornata ventosa. Le nuvole in ogni momento disegnano nuovi scenari per cambiare dopo pochi secondi. ed è per questo che nelle scenografie realizzate da Giulio Ferri il tema del cielo nuvoloso è perennemente presente, ora scuro per descrivere le arie di Don Bartolo ora più trasognanti e poetiche per accompagnare le arie di Rosina.

Ingresso: I° settore 25,00€ Intero; 22,00€ Ridotto II° settore 22,00€ Intero; 18,00€ Ridotto Galleria biglietto unico a 18,00€. Informazioni e prenotazioni al3280625881 o al 3203667354.

