Nella Chiesa di Sant’Anna iniziativa di Alma Pisarum APS con un prestigioso coro ungherese

Written by Antonio Tognoli• 2:52 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Grazie all’iniziativa di Alma Pisarum APS – sollecitata dal Sig. Paolo Gardenal,

presidente del Coro Polifonico Trichiana di Borgo Valbelluna (BL) mercoledì 16

luglio 2025 la città di Pisa ha avuto l’onore di ospitare uno dei migliori cori di voci

bianche al mondo e ambasciatore planetario del Metodo Kódaly, ovvero il Pro

Musica Girls’ Choir da Nyíregyháza in Ungheria diretto dal M° Dénes Szábo, in

Italia per partecipare al 62° Concorso Internazionale di Canto Corale “Seghizzi” di

Gorizia – presso cui peraltro si è aggiudicato il primo posto nella categoria Musica

Sacra Rinascimentale e nella categoria Musica Sacra dal Romanticismo ai giorni

nostri, nonché il premio speciale per il Miglior Suono di Coro di Voci Bianche, non

fosse stato sufficiente un già invidiabilissimo palmares – e per proseguire in Italia in

tournée, dopo un’altra di due settimane in Cina.

Il prestigioso ensemble costituisce il fiore all’occhiello del Cantemus Choral

Institute – scuola pubblica della città del Nord-Est ungherese – dedita alla didattica

musicale e corale nello specifico: qualcosa cioè di impensabile in Italia. Zoltán

Kodály – al cui metodo si è evidentemente ispirato anche il M° Antonio José Abreu

pensando a El Sistema grazie al quale oggi il Venezuela conta una miriade di

orchestre e cori giovanili – sosteneva che la musica è un bene comune e che

andrebbe insegnata fin da piccolissimi attraverso un sistema pubblico che fornisca

strumenti didattici di altissimo livello; per l’etnomusicologo e compositore

ungherese, l’educazione di massa alla musica deve avere luogo attraverso l’attività

corale – cosicché creare cantori diventa più importante che educare a uno

strumento – pescando nella tradizione popolare delle nazioni.

E se ne è reso conto subito un pubblico insolitamente numeroso per un mercoledì di metà luglio, accorso presso la Chiesa di Sant’Anna in Via Carducci per il concerto della giovanissima formazione ungherese, che ha scandito la polifonia vocale di alcune fra le più significative ed impegnative pièce corali dello stesso Kodály, di Miklós Kocsár, György Orbán, Levente Gyöngyösi, César Franck, Franz Biebl, Randall Thompson, Felix Mendelssohn, Giulio Caccini e Felice Giardini, interpretate a cappella con straordinaria maestria tecnica ed incredibile sensibilità artistica.

La commistione vocale prodotta dalle circa cinquanta adolescenti, libera a tratti una travolgente seppur gentile potenza, ad altri sostanzia emissioni eteree e filiformi, entrambi rivoli di una medesima fonte celeste, tradendo non l’empirea ed inarrivabile superbia della perfezione, ma tutta l’umanità fanciulla di un’imperfezione ridotta – con un lavoro certosino – a termini minimerrimi, grazie anche alla proverbiale dedizione di un direttore musicale «vivo fra i vivi», padre benigno e amorevole ma severo all’occorrenza, gradevolissimo commensale, dal gesto – nella direzione – irresistibilmente risoluto seppur garbato.



L’interazione fra l’ensemble e Dénes Szábo – armato del suo solo ed inseparabile

diapason (e accompagnato soltanto dall’onnipresente Réka e dai suoi due autisti) –

è assoluta, pervasiva e determinata, senza esitazioni: al cospetto di questo uomo

simpaticamente baffuto, dall’ottimo spirito conviviale e dallo sguardo vibrante –

capace di comunicare ben oltre il suo energico ungherese e qualche parola italiana

pronunciata con grande soddisfazione -, non si avrebbe la nitida percezione di

trovarsi di fronte ad un Bernstein, ad un Mehta o ad un Beremnboim qualunque,

non fosse che ciò che scaturisce dal suo gesto va forse persino aldilà di quanto

ottenuto da cotante blasonate bacchette. Sarà forse che la direzione corale non

arreca lo stesso prestigio di quella orchestrale, ma sublimare in un tutto tanto

soave e avvincente, un considerevole numero di parti, quando queste sono

“soltanto” voci e – per giunta – infantili, è qualcosa che va aldilà della semplice

professionalità musicale.

E talvolta persino dell’umana comprensione. Una grande vittoria per la coralità pisana che inizia a riscoprire e a riappropriarsi di uno strumento magico, di cui fino ad ora soltanto la vicina Lucca aveva fatto parlare: grazie alla lungimiranza militante di Alma Pisarum APS – che, lo ricordiamo, è un ETS corale a vocazione laica e sociale – e alla preziosissima disponibilità di Mons. Francesco Bachi – parroco di Sant’Anna e di diverse altre chiese cittadine -, grazie ai pisani che si sono lasciati coinvolgere.



L’evento ha avuto luogo con il patrocinio del Comune di Pisa che – proprio nella

sottostante Piazza XX Settembre ha assistito alla ripartenza in autobus – alla volta

di Nyíregyháza – della numerosa comitiva ungherese la quale, dopo aver ricevuto i

saluti dell’Assessore al Turismo Paolo Pesciatini, ha improvvisato un saluto

canoro alla città – una sorta di flash mob vocale – e di ringraziamento per

l’ospitalità.

L’idea di «fare rete», che per il Terzo Settore e in particolare per quello di natura culturale sta diventando un’esigenza assoluta e irrinunciabile, si è concretizzata

attraverso l’appartenenza di entrambe le realtà corali – quella pisana e quella

veneta – a FENIARCO, la prima in virtù della sua affiliazione ad Associazione Cori

della Toscana, la seconda ad Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali –

Veneto: una collaborazione a distanza che – come già collaudato in altre occasioni – ha garantito frutti davvero eccellenti

Last modified: Luglio 18, 2025