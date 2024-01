Nel giorno dell’Epifania giornata di corse a San Rossore

Scritto da admin• 11:58 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sei le corse in programma sabato 6 gennaio a partire dalle 13.50 all’Ippodromo di San Rossore a Pisa.

Giornata di corse ma anche festa per i bambini con l’arrivo della Befana!

Le corse in evidenza:

Nel Premio Filiera Ippica Toscana, condizionata per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri, Momento Giusto potrebbe far esultare ancora Max Allegri anche se l’opposizione è molto agguerrita e tra i principali avversari citiamo Riviera, Enta Omry e Gauss. My Eternal Love può essere pericolosa se si troverà a suo agio sulla distanza.

Il Premio Palazzo Ruschi, per i 3 anni al debutto sui 2.000 metri, vede 9 cavalli al via. In base alle genealogie e alle scuderie d’appartenenza, proviamo a indicare Chicotai nei confronti di Anthimus e Royal Biz. Da non trascurare, inoltre, Su Crastu Biancu e Le Roi D’Argent.

Il Premio Lionello Milani, handicap per i 4 anni e oltre sui 2.000 metri, è posto in chiusura di giornata ed è valida come TTIS – QUARTÉ – QUINTÉ. Le Bagarre può essere uno dei protagonisti anche se le alternative si sprecano. Se il terreno dovesse essere pesante, aumentano, e di molto, le chance di Unique Diamond nonostante il top weight. Il Ginodellecacce, probabile animatore della corsa, potrebbe lottare anche per la vittoria. Un pronostico allargato non può escludere Lord Bay, pur su distanza mai affrontata, e Blonde Queen.

Inoltre:

Arriva la Befana! Dall’ingresso principale al parco giochi in golf car!

Dall’ingresso principale al parco giochi in golf car! Ippolandia : i bambini saranno alle prese con un gioco “di movimento”, la staffetta della befana mentre il laboratorio grafico sarà a tema con la giornata, il tutto organizzato da Koalaludo

: i bambini saranno alle prese con un gioco “di movimento”, la mentre il laboratorio grafico sarà a tema con la giornata, il tutto organizzato da Battesimo della sella con i Pony di Planet Horse

con i Pony di DIETRO LE QUINTE : la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 15.05

: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle DECANTER a fine corse l’APERITIVOcon DJ SET al ristorante dell’ippodromo, a cura di IT’STIME EVENT

