Nel distretto di Calci è in arrivo la cardiologa

CALCI – A Calci arriva la cardiologa. Dall’inizio di ottobre, infatti, nel distretto socio-sanitario di via Brogiotti sarà possibile effettuare anche visite cardiologiche ed elettrocardiogramma, tutti i giovedì dalle 8 alle 12 grazie alla presenza della dottoressa Paola Bendinelli, medico specialista in cardiologia e ecocardiografia.

Ausl Toscana Nord Ovest e SdS Pisana, dunque, rafforzano i servizi di sanità territoriale del presidio calcesano dove, ad oggi, è possibile effettuare prelievi del sangue (tutti i mercoledì e il primo e il terzo venerdì del mese) e lo screening oncologico per il colon retto (consegna e ritiro delle provette tutti i martedì). Attivo, ovviamente, anche il Cup per la prenotazione delle visite specialistiche, le certificazioni medico-legali e il pagamento dei ticket, oltre alla scelta del medico curante, le esenzioni e l’attivazione della tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico.

Soddisfatto il sindaco Massimiliano Ghimenti: “Già nei nostri programmi di mandato delle precedenti consiliature, avevano preso l’impegno, scritto nero su bianco, di lavorare affinché il distretto socio-sanitario fosse valorizzato a livello di struttura e, infatti, in questi anni sono stati realizzati importanti interventi di valorizzazione e riqualificazione, come ad esempio la climatizzazione dei locali – ha detto – Nel nostro attuale programma, invece, abbiamo inserito l’obiettivo preciso di salvaguardare non solo i servizi già esistenti, ma di lavorare assieme ad Asl e SdS per incrementarli. Per questo siamo molto contenti di esser già riusciti a rispettare questo impegno, intanto con l’avvio di un così importante servizio”.

La vicesindaca Valentina Ricotta, che è anche vicepresidente della SdS, evidenzia come “il distretto socio-sanitario di Calci rappresenti un punto di riferimento fondamentale non solo per la nostra comunità, ma anche per altri comuni limitrofi e questo servizio, in particolare, incontra un bisogno più volte espresso dai cittadini. Per questo ringrazio anch’io la AUSL Toscana Nord Ovest e la struttura tecnica di SDS per aver lavorato all’attivazione di questo servizio e la cardiologa Bendinelli per la disponibilità”.

La direttrice della SdS pisana Cristina Laddaga estende lo sguardo a tutta la zona: “Questo nuovo servizio è solo il primo tassello di una riorganizzazione complessiva dei distretti e delle future case di comunità della zona pisana che ha l’obiettivo di riportare, gradualmente, i medici specialisti il più possibile vicino alle persone – ha detto -: è un impegno che, come direttrice, mi sono assunta fin dal primo giorno del mio mandato e che porterò avanti con costanza e impegno perché lo considero una delle priorità per il nostro territorio. Al riguardo un’attenzione e una sollecitudine particolare saranno dedicate ai distretti di altri comuni quali Vicopisano, Fauglia e Crespina-Lorenzana”.

