NavigArte Off porta a Fauglia lo spettacolo “Return” della scuola St Danza di Livorno

FAUGLIA- Il Teatro Comunale di Fauglia accoglie un nuovo appuntamento con NavigArte Off, che ospiterà lo spettacolo della scuola di danza St Danza di Livorno, vincitrice del Concorso Coreografico NavigArte 2024. Un successo che ha valso alla scuola, diretta da Simona Tocchini, l’ingresso nel cartellone ufficiale di NavigArte 2025.

L’iniziativa conferma la volontà del progetto di mettere in dialogo il mondo del professionismo con quello delle scuole di danza e dei centri di formazione, creando un ponte creativo tra esperienze, generazioni e territori.

Domenica 19 ottobre alle ore 21.15, il Teatro Comunale di Fauglia ospiterà “Return”, un intenso viaggio tra danza contemporanea, emozione e spiritualità. Lo spettacolo intreccia movimento, installazioni multisensoriali e una profonda ricerca espressiva, esplorando temi universali come la fragilità, la coerenza interiore e la riconnessione con la propria autenticità.

“Return” nasce dal desiderio di interrogarsi sull’integrità dell’essere umano e sul bisogno di ritrovare un legame con la parte più pura e luminosa di sé. In un tempo dominato da ritmi frenetici e disconnessione emotiva, il corpo diventa veicolo di ritorno all’essenza, alla verità dei gesti e dei sentimenti.

La regia e la coreografia portano la firma di Simona Tocchini, artista sensibile e attenta alla dimensione emotiva del movimento. Sul palco si esibiranno Noemy Agarini, Sofia Baldanzi, Victoria Bardocci, Ginevra Cesari e Anita Grifoni, giovani danzatrici che daranno forma e intensità a un racconto fatto di corpi, silenzi e vibrazioni.

Lo spettacolo rientra nel programma di NavigArte 2025, progetto ideato nel 2011 da Movimentoinactor/Con.Cor.D.A. con la direzione artistica di Flavia Bucciero. NavigArte è sostenuto da Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e UniCoop Firenze, con la collaborazione di Mura di Pisa, Università di Pisa, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e il circuito R.A.T. – Residenze Artistiche della Toscana.

Con la sua capacità di intrecciare arte, territorio e comunità, NavigArte continua a crescere e a coinvolgere nuovi pubblici, valorizzando il dialogo tra le arti performative e i luoghi che le accolgono.

Biglietti: intero €10 – ridotto €8 per studenti universitari, scuole di danza, musica e teatro.

