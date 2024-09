‘NavigArte’: Festival Internazionale di Danza e Arti a Pisa con “Una Ragazzina” e l’omaggio a Puccini

Scritto da admin• 12:48 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il festival internazionale “NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar”, diretto da Flavia Bucciero, presenta giovedì 3 ottobre alle 21 lo spettacolo “Una ragazzina” della Compagnia Chille De La Balanza, scritto e interpretato da Sara Tombelli.

La storia segue Anna, una giovane che, desiderosa di esprimere se stessa, esce di notte per sfuggire al silenzio imposto dalla madre, impegnata nel lavoro. Anna, priva di occupazioni e con la pressione dell’età adulta imminente, affronta le sfide di una società che la opprime. La narrazione tocca temi universali di crescita, resistenza e ricerca di accettazione.

Il festival include anche un omaggio a Giacomo Puccini con “Caro Giacomo, a me sembran tutti matti”, in scena l’11 ottobre, un concerto teatrale per clarinetto, pianoforte e attore.

Il festival, iniziato nel 2011, è sostenuto da varie istituzioni, tra cui Regione Toscana e Comune di Pisa.

I biglietti costano 7 euro per l’ingresso intero e 5 euro ridotto per studenti e residenti.

Per informazioni e prenotazioni, contattare Teatri di Danza e delle Arti a Pisa.

Last modified: Settembre 30, 2024