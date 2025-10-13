Nardini pigliatutto a Pisa e donna più votata in Toscana: “Sarà uno stimolo in più per fare meglio”

Written by admin• 10:54 pm• Pisa, Politica

PISA – Alessandra Nardini vince a Pisa oltre ad essere la donna più votata in Toscana.

“Dopo 5 anni da assessora regionale – afferma Nardini – è una grande emozione riscontrare questo sostegno da parte delle elettrici e dagli elettori del nostro territorio, in un contesto di netta affermazione del centrosinistra unito e del presidente Giani. Quella del campo largo, in Toscana, è una scommessa vinta e la nostra regione può diventare modello nazionale di governo condiviso tra le forze progressiste“.

“Vivo l’essere arrivata prima nelle preferenze come uno stimolo a fare ancora di più e meglio, per la provincia in cui sono cresciuta politicamente e come persona e per tutta la Toscana. Alle elettrici e agli elettori che mi hanno rinnovato la fiducia garantisco che ci metterò la passione e l’impegno di sempre“, continua Nardini.

“Scuola, lavoro, diritti, pari opportunità, sviluppo sostenibile a livello sociale e ambientale continueranno a essere i miei fari. La linea politica netta e unitaria di Elly Schlein è stata importantissima per la netta affermazione in Toscana e da oggi sarò ancora più determinata nel far sì che, finalmente, arrivi in tutta la sua forza anche nel partito a livello provinciale“, conclude Nardini.

Ottobre 13, 2025