Written by Ottobre 13, 2025 10:54 pm Pisa, Politica

Nardini pigliatutto a Pisa e donna più votata in Toscana: “Sarà uno stimolo in più per fare meglio”

HomePisa, PoliticaNardini pigliatutto a Pisa e donna più votata in Toscana: “Sarà uno stimolo in più per fare meglio”

PISAAlessandra Nardini vince a Pisa oltre ad essere la donna più votata in Toscana.

Dopo 5 anni da assessora regionale – afferma Nardini – è una grande emozione riscontrare questo sostegno da parte delle elettrici e dagli elettori del nostro territorio, in un contesto di netta affermazione del centrosinistra unito e del presidente Giani. Quella del campo largo, in Toscana, è una scommessa vinta e la nostra regione può diventare modello nazionale di governo condiviso tra le forze progressiste“.

Vivo l’essere arrivata prima nelle preferenze come uno stimolo a fare ancora di più e meglio, per la provincia in cui sono cresciuta politicamente e come persona e per tutta la Toscana. Alle elettrici e agli elettori che mi hanno rinnovato la fiducia garantisco che ci metterò la passione e l’impegno di sempre“, continua Nardini.

Scuola, lavoro, diritti, pari opportunità, sviluppo sostenibile a livello sociale e ambientale continueranno a essere i miei fari. La linea politica netta e unitaria di Elly Schlein è stata importantissima per la netta affermazione in Toscana e da oggi sarò ancora più determinata nel far sì che, finalmente, arrivi in tutta la sua forza anche nel partito a livello provinciale“, conclude Nardini.

Last modified: Ottobre 13, 2025
Previous Story
Secondo mandato per Eugenio Giani che dedica la vittoria alla famiglia

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti