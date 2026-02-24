Nardini (PD): “Parcheggio nel vallo del Giardino Scotto, sostegno all’appello per la tutela del complesso monumentale”

Written by admin• 8:48 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’assessora regionale della Toscana Alessandra Nardini in merito all’appello promosso da intellettuali, docenti, ricercatrici e ricercatori e altre professionalità contro la realizzazione di un parcheggio nel vallo del Giardino Scotto.

“Esprimo il mio convinto sostegno all’appello promosso da intellettuali, docenti, ricercatrici e ricercatori, artiste e artisti, professioniste e professionisti, contrario alla realizzazione di un parcheggio nel vallo del Giardino Scotto. Il complesso del Giardino Scotto e della Cittadella Nuova costituisce un bene di straordinario valore storico, architettonico e paesaggistico. La Cittadella, edificata tra il 1440 e il 1470 su progetto attribuito a Filippo Brunelleschi e successivamente rinnovata da Giuliano da Sangallo e Antonio da Sangallo il Vecchio, rappresenta una delle più rilevanti testimonianze dell’architettura militare rinascimentale in Toscana. Si tratta di un patrimonio che trascende i confini cittadini e appartiene all’identità storica e culturale dell’intera regione. La tutela di un sito così prezioso, nel pieno rispetto dei vincoli monumentali e paesaggistici che lo proteggono, costituisce un dovere imprescindibile delle istituzioni e deve orientare ogni scelta urbanistica. A ciò si aggiunge la necessaria attenzione agli aspetti ambientali: come evidenziato da diverse associazioni, l’intervento prospettato rischia di compromettere il microecosistema esistente e la biodiversità locale. Le criticità legate alla mobilità urbana richiedono risposte strutturali, organiche e lungimiranti, non soluzioni che possano incidere negativamente – e potenzialmente in modo irreversibile – su un contesto monumentale di tale rilevanza. Salvaguardare il patrimonio storico e ambientale significa investire nella qualità urbana, nella memoria collettiva e nel futuro della città.“, conclude il comunicato stampa.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Febbraio 24, 2026