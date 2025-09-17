Written by Settembre 17, 2025 3:48 pm Pisa SC

Napoli – Pisa: fischia Crezzini

PISA – Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 4° giornata del Campionato Serie A ENILIVE.

Questi i designati per la gara Napoli-Pisa in programma lunedì 22 settembre 2025 (ore 20.45) allo Stadio “Maradona”

Arbitro. Valerio Crezzini della sezione di Siena
1° Assistente. Alessandro Costanzo (Orvieto)
2° Assistente. Vito Mastrodonato (Molfetta)
4° Ufficiale. Gianluca Manganiello (Pinerolo)
Var. Paolo Mazzoleni (Bergamo)
Avar. Antonio Giua (Olbia)

