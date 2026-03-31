Musicultura, il pisano Giovanni Toscano conquista il pubblico e vince il Premio Banca Macerata

Written by Redazione• 5:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Successo per Giovanni Toscano alla XXXVII edizione di Musicultura: il cantautore pisano ha vinto il Premio Banca Macerata assegnato dal pubblico durante le Audizioni Live.

Selezionato tra oltre 1300 iscritti, Toscano è entrato tra i 60 artisti in gara e si è esibito al Teatro Lauro Rossi di Macerata con i brani “Emma” e “A volte”, conquistando il pubblico con il suo stile intimo e narrativo.

Classe 1996, artista poliedrico tra musica, cinema e scrittura, Toscano ha già pubblicato due album e continua il suo percorso con nuovi progetti in uscita nel 2026.

Conclusa la fase delle audizioni, la giuria selezionerà i 16 finalisti che si esibiranno ad aprile a Recanati. Gli otto vincitori accederanno poi alle serate finali del Festival, in programma il 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata.

Last modified: Marzo 31, 2026