Arena Metato, un olivo per non dimenticare Jina Mahsa Amini

Written by Redazione• 5:04 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

ARENA METATO – “Questo albero è un segno e un promemoria per ricordare a tutti quelli che frequentano questo bellissimo giardino che i diritti delle donne non sono per niente scontati e la parità di genere è ancora da conquistare”, ha detto martedì 31 marzo Elisa Pistelli, presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità, nel giardino a fianco della scuola primaria “Cesare Battisti” di Arena Metato.

Di fronte ci sono gli alunni delle classi quarte e quinte, davanti a un olivo appena piantato, e subito accanto c’è una targa con un nome: Jina Mahsa Amini, la 23enne iraniana, arrestata e uccisa dal regime di Teheran nel 2022 per aver indossato il hijab in un modo non consentito dalla legge iraniana sull’obbligo del velo. Sotp la scritta “Donna, vita e libertà”.

“La sua tragica vicenda nasce in una realtà molto lontana dalla nostra – ha aggiunto l’assessora all’istruzione Fabiana Coli, sempre rivolta ai bambini -, ma rappresenta un simbolo che vale per tutte e tutti e ci obbliga a pensarci come cittadini del mondo”.

“Abbiamo deciso di chiudere l’edizione 2026 del Marzo delle Donne sangiulianese con un olivo dedicato alla memoria di Mahsa – hanno concluso Pistelli e Coli– in un ideale passaggio di consegne fra passato e presente dato che quasi tutti gli eventi del programma di quest’anno sono stati dedicati all’80esimo anniversario della conquista del diritto di voto femminile, un modo per dire che, per quanto riguarda la parità di genere, è vero che, tanta strada è stata percorsa, ma molta ne resta ancora da fare”.

La targa è stata scoperta subito dopo gli interventi dei bambini che hanno presentato un piccolo “recital” ispirato proprio alla tragica vicenda della giovane donna israeliana. All’iniziativa sono intervenute anche Eleonora Mappa, vicepresidente regionale di Udik (Unione delle donne italo-kurde) e Nicoletta Tonelli dello Spi Cgil.

Last modified: Marzo 31, 2026