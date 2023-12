“Musiche del Cosmo” al Teatro Verdi di Pisa

Scritto da admin• 8:23 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – C’è grande attesa per il Concerto di venerdì 29 dicembre prossimo che vedrà esibirsi, alle ore 21, sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pisa la “All Stars Orchestra” – composta dalle prime parti dei migliori Teatri nazionali – diretta dal Maestro Carmine Pinto con la consulenza musicale del Maestro Lorenzo Corti.

di Giovanni Manenti

E l’occasione è di quelle da non perdersi, per un evento storico, quale non può che essere “Musiche dal Cosmo, l’Universo sonoro di Sir John Williams“, che il Teatro Verdi propone in collaborazione con l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), in occasione dei 20 anni dalla creazione dell’esperimento VIRGO, uno dei tre osservatori esistenti al Mondo di onde gravitazionali, inaugurato nel 2003 a Cascina.

Ecco pertanto, che il programma ripercorrerà alcune colonne sonore dello straordinario repertorio di Sir John Williams, la cui produzione è considerata uno dei punti più alti della Musica da film orchestrale di ogni epoca, il quale ha collaborato con registi del calibro di Steven Spielberg, George Lucas, Oliver Stone Brian De Palma, solo per citarne alcuni.

E, trattandosi come detto di un omaggio al Progetto VIRGO, è gioco forza che, in particolare, la “All Stars Orchestra” vada ad eseguire dei brani tratti dalle colonne sonore di pietre miliari di pellicole di fantascienza, quali “Star Wars“, “E.T. l’extraterrestre“, “Incontri ravvicinati del terzo tipo” ed altre, oltre a riconoscere, grazie alla consulenza del Maestro Corti, le ispirazioni di Sir John Williams rispetto alla musica sinfonica di Erich Korngold e Giacomo Puccini.

Lo spettacolo del 29 dicembre si inquadra altresì quale avvio di una partnership fra la Fondazione Teatro di Pisa e l’Osservatorio Gravitazionale Europeo destinata a consolidarsi nella stagione 2024 con altre proposte di elevato profilo con l’obiettivo di ripercorrere i omenti in cui le fascinazioni cosmiche hanno lasciato un segno importante nella Storia della Musica, così come nella produzione di grandi compositori.

